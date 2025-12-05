Еще один под запретом: в России заблокировали Snapchat

Роскомнадзор продолжает усиливать контроль над цифровым пространством в России. На этой неделе стало известно о блокировке еще одного популярного сервиса – мессенджера Snapchat. Это решение стало продолжением масштабной кампании по ограничению доступа к иностранным платформам, которая коснулась уже нескольких крупных компаний.

Почему российские власти взялись за популярную соцсеть?

В ведомстве заявили, что меры по ограничению доступа к Snapchat были приняты еще 10 октября 2025 года. Официальной причиной блокировки назвали данные от правоохранительных органов, согласно которым мессенджер якобы использовался для организации террористических актов, вербовки исполнителей, а также для совершения мошеннических и других преступлений против граждан РФ, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также Россия заблокировала FaceTime и усилила давление на VPN

Snapchat, создан в 2011 году, является американским мобильным приложением для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Его главной особенностью является функция "исчезающих" сообщений, которые автоматически удаляются через короткое время после просмотра.

Блокировка Snapchat стала лишь одним из эпизодов в череде ограничений иностранных сервисов в России. Только за последнюю неделю Роскомнадзор также заблокировал игровую платформу Roblox и сервис для видеозвонков FaceTime от Apple. Чуть ранее под запрет попал и один из самых популярных в стране мессенджеров – WhatsApp.

После этого ведомство порекомендовало россиянам переходить на "национальные сервисы", в частности на приложение Max. В то же время эксперты выражают беспокойство, что через Max российские силовики могут получить доступ не только к переписке, но и к другим данным на телефоне: IP-адреса, геолокации, списка контактов, камеры и микрофона, о чем писало российское издание "Новое время".

VPN идет вслед за соцсетями

Активное блокирование иностранных и независимых российских интернет-ресурсов, включая популярные соцсети, значительно усилилось после начала полномасштабного вторжения в Украину. Для обхода этих ограничений пользователи в России продолжают активно использовать VPN.

Однако российские власти и здесь не спят. Параллельно с блокировкой сервисов Роскомнадзор усиливает борьбу со средствами их обхода. Ведомство страны-террористки обновило настройки систем противодействия угрозам, что привело к сбоям в работе VPN-сервисов. Регулятор начал блокировать еще три протокола – SOCKS5, VLESS и L2TP.

В конце ноября пользователи из ряда регионов, в частности Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, начали массово жаловаться на проблемы с доступом к VPN.