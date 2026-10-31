Почему вечером интернет работает медленнее и что с этим можно сделать

Замечали ли вы когда-нибудь, что вечером интернет работает не так быстро, как днем? Почему это происходит, есть одна вполне конкретная причина.

Почему скорость интернета падает именно вечером?

Сетевые условия редко бывают стабильными, поэтому диагностировать причину медленного Wi-Fi сложно. Если плохо работает стриминг, причина может крыться в роутере, у провайдера или в инфраструктуре самого сервиса. Иногда все проще: кто-то из домочадцев скачивает торренты и оставляет мало пропускной способности для потока в 4K HDR. Но вечерние провалы скорости почти предсказуемы, пишет 24 Канал.

Вы только что вернулись с работы и хотите включить фильм или поиграть, а интернет едва дышит. Или работаете из дома вечером, и видеозвонки обрываются. Объяснение таково: наиболее вероятно, это затор. Если вы живете не в сельской местности и не в очень малонаселенном пригороде, рядом много людей, которые возвращаются домой примерно одновременно и выходят в интернет.

В кабельном интернете это увеличивает общую нагрузку, поскольку многие дома в районе делят между собой одну пропускную способность. С оптоволокном проблема менее ощутима, ведь оно обеспечивает значительно большую пропускную способность. Кроме того, огромное количество людей, находящихся в сети одновременно, усиливает конкуренцию за радиочастоты, которые совместно используют Wi-Fi-роутеры. В большом многоквартирном доме десятки или даже сотни устройств могут бороться за одни и те же частоты.

Что можно сделать с оборудованием?

Первый шаг – перезагрузить модем и роутер. Отключите их от розетки как минимум на 30 секунд, затем включите снова. Если модем и роутер отдельные, сначала дождитесь, пока модем подключится к сети, и только потом запускайте роутер. Так устройства очищают кэш и получают новые, потенциально более качественные соединения. Скорость не обязательно увеличится, но это возможно, тогда как ухудшение маловероятно.

Второй шаг – разделить сети. Если вы еще этого не сделали, измените настройки роутера и создайте отдельные SSID (названия сетей) для каждого диапазона. Наиболее требовательные к скорости устройства переведите на 5 гигагерц или 6 гигагерц, если они это поддерживают. Диапазон 2,4 гигагерца популярен, имеет большой радиус действия и легко перегружается из-за особенностей работы его каналов. Он даже уязвим к помехам от бытовой техники и устройств Bluetooth. Поэтому лучше оставить его для аксессуаров умного дома, которым нужна дальность, а не скорость, и которые могут на секунду-две отключиться без последствий.

Привычки использования сети

Иногда придется подстраивать свой ритм жизни под состояние сети, а не наоборот. Иногда разумнее распределять собственную пропускную способность, когда дома все онлайн, а иногда нужно учитывать, что делает весь район.

Обновления программ лучше запускать ночью, а не скачивать сразу. Автоматические обновления могут справиться с этой задачей, так как многие платформы подбирают удобное время на основе ваших привычек. Если это работает ненадежно, запланируйте обновления или проверяйте их вручную перед сном.

То же самое касается загрузки файлов: запускать торренты вечером – почти жестоко по отношению к вашим соседям по дому. Не стоит также запускать масштабную облачную синхронизацию, когда остальные члены семьи в сети.

Иногда достаточно отложить дела на час или два. Подумайте, чем сейчас занимаются люди вокруг. Когда выходит новая серия популярного сериала, попытка посмотреть ее в первую же секунду может оказаться тщетной. Так же с онлайн-играми вроде PUBG: лучше подождать, пока большинство школьников ляжет спать.

Наконец, подумайте о подключении части устройств через проводной Ethernet, если они его поддерживают и не требуют мобильности. Провод не решит проблему общего интернет-трафика, но Ethernet практически не зависит от дальности или перегрузки диапазонов. Это обеспечивает более стабильное соединение для игр и более быструю загрузку на компьютерах. Главная сложность – проложить кабели к роутеру.