Meta готовит большие сокращения для своей метавселенной

Meta готовится к масштабному пересмотру бюджета Reality Labs – подразделения, ответственного за VR, XR и проекты метавселенной. По данным Bloomberg, компания планирует сократить расходы почти на треть, и больше всего это может ударить по Horizon Worlds и VR-направлению, тогда как Meta смещает фокус в сторону AR и смартокуляров.

Meta планирует урезать бюджет Reality Labs примерно 30%, а изменения могут вступить в силу уже в январе – в рамках подготовки финансового плана на новый год. Reality Labs охватывает широкий спектр XR-разработок компании, но наибольшие риски сейчас нависли над двумя направлениями: Horizon Worlds і VR-сегментом, который Meta развивала годами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Суд решил – Meta не является монополистом

Что именно хочет сократить Meta и почему?

Horizon Worlds - когда-то главный проект компании в сфере метавселенной - теперь оказался среди потенциальных жертв. Вместе с ним сокращениям может подвергнуться и категория VR-устройств, поскольку Meta все активнее вкладывает ресурсы в AR-продукты и линейку смартокуляров Ray-Ban і Oakley.

Ситуация выглядит закономерной: с 2021 года Reality Labs генерирует колоссальные убытки. Подразделение уже поглотило около 70 миллиардов долларов. На фоне такой финансовой нагрузки перераспределение бюджета в пользу развития AI вполне логично. Но контекст нескольких последних лет делает провал ставки на метавселенную особенно болезненным - компания даже сменила название с Facebook на Meta, а Horizon Worlds стал объектом громкой критики из-за низкого качества,, малого количества пользователей и недоработанного виртуального пространства.

Как пишет The Verge, со временем из публичной коммуникации исчезли и упоминания Марка Цукерберга о метавселенной или Horizon Worlds. Проблемы "аватаров без ног", пустых локаций и низкого интереса сообщества так и не решили, поэтому будущее этого проекта пока выглядит мрачным.

Другая сторона сокращений касается VR-гаджетов, в частности линейки Quest. Хотя многие пользователи, включая авторов материалов, положительно оценивают Quest 3 и 3S за доступность и функциональность, эти устройства не способны компенсировать миллиардные потери. Для инвесторов VR, которым пользуются время от времени, выглядит менее перспективным, чем развитие AI-решений или дата-центров.

Как Meta осталась без главного ИИ-ученого?

Главный ученый по искусственному интеллекту Meta Ян Лекун планирует покинуть компанию, чтобы основать собственный стартап, посвященный разработке так называемых "world models" - нового типа AI, который должен лучше понимать физический мир. Его решение совпало с резким изменением стратегии Meta под руководством Марка Цукерберга.

Лекун создал в Meta исследовательское подразделение FAIR в 2013 году и с тех пор отвечал за фундаментальные AI-разработки. Он неоднократно подчеркивал, что большие языковые модели вроде Llama имеют практическую пользу, но не способны мыслить, планировать или понимать мир, как люди. Его подход все чаще противоречил видению Цукерберга, который ставит на быструю коммерциализацию.