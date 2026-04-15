Сокровища бронзового века нашли во время строительства ветровой электростанции
- Во время строительства ветровой электростанции в Германии обнаружили 412 археологических объектов, включая клад бронзового века.
- Найденные предметы, такие как костяной гребень и янтарные бусы, свидетельствуют о международной торговле и высоком социальном статусе владельцев в то время.
Строительство современной ветровой электростанции вблизи Вольфенбюттеля неожиданно превратилось в масштабную научную экспедицию. Земли, которые ранее считались археологически пустыми, открыли исследователям тайны, охватывающие несколько тысячелетий человеческой истории и международных торговых связей.
Как обычная проверка территории перед застройкой привела к открытию уникального клада бронзового века?
Проект компании SAB WindTeam GmbH предусматривал возведение 19 ветроэнергетических установок в немецких районах Ахлум и Деттум. Хотя ранее в этой местности не фиксировали значительных исторических памятников, государственные органы по охране культурного наследия Нижней Саксонии настояли на археологическом сопровождении работ. И они не ошиблись, пишет Arkeonews.
Начиная с августа 2024 года и до сентября 2025-го специалисты компании Arcontor Projekt GmbH исследовали территорию площадью 92 780 квадратных метров. Результаты оказались впечатляющими: удалось обнаружить 412 археологических объектов, которые радикально меняют представление о заселении этого региона.
Самый древний слой находок относится к культуре линейно-ленточной керамики – первой земледельческой общины на территории современной Нижней Саксонии. Археологи раскопали остатки двух хорошо сохранившихся домов, датированных серединой шестого тысячелетия до нашей эры. Найденные образцы почвы и артефакты помогут реконструировать быт, диету и методы землепользования первых фермеров региона.
Коллекция находок / Фото К. Верштедт, NLD
Особое внимание привлекают находки первых веков нашей эры и поздней античности. Исследователи идентифицировали несколько поселений, где обнаружили необычные ямы с ритуальными остатками. В них были найдены захоронения собак, металлические предметы и керамика, изготовленная на гончарном круге по римскому образцу.
Настоящей жемчужиной этой эпохи стал костяной трехслойный трехслойный гребень 4 – 5 веков нашей эры, украшенный бронзовыми заклепками и круговым орнаментом. Обычно такие личные вещи сжигали вместе с владельцами во время погребальных обрядов, поэтому найти почти целый экземпляр – большая удача.
Костяной гребень / Фото Т. Улига, NLD
Однако самое важное открытие было сделано при подготовке фундамента для одной из турбин. Археологи наткнулись на плотное скопление бронзовых и органических предметов. Из-за чрезвычайной хрупкости находки ее изъяли вместе со слоем земли методом блочного подъема, чтобы продолжить раскопки уже в лабораторных условиях. Выяснилось, что это целый клад украшений бронзового века, датированный 1500 – 1300 годами до нашей эры.
Коллекция принадлежала по меньшей мере трем женщинам высокого социального статуса. Коллекция включает декорированные нашейные медальоны, наручные спирали, украшения из листового металла и булавки с дискообразными головками. Центральным элементом клада является уникальное ожерелье, состоящее из более 156 янтарных бусин. Некоторые бусины имеют сложную систему из четырех отверстий.
Ученые считают янтарь ключевым элементом тогдашней международной торговли. Согласно последним исследованиям Орхусского университета, этот материал попадал из Южной Скандинавии даже в древнюю Месопотамию, в частности город Ашшур.
Найденный клад, вероятно, был религиозным подношением местной элиты, говорится на странице Государственного управления охраны памятников Нижней Саксонии. Это первый подобный объект, найденный в северном предгорье Гарца с 1967 года, и единственный, раскопанный по современным научным стандартам. Сейчас специалисты совместно с Техническим университетом Клаусталя планируют провести детальный анализ материалов, чтобы точно определить происхождение янтаря и технологии изготовления украшений.