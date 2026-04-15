Сокровища бронзового века нашли во время строительства ветровой электростанции

Строительство современной ветровой электростанции вблизи Вольфенбюттеля неожиданно превратилось в масштабную научную экспедицию. Земли, которые ранее считались археологически пустыми, открыли исследователям тайны, охватывающие несколько тысячелетий человеческой истории и международных торговых связей.

Как обычная проверка территории перед застройкой привела к открытию уникального клада бронзового века?

Проект компании SAB WindTeam GmbH предусматривал возведение 19 ветроэнергетических установок в немецких районах Ахлум и Деттум. Хотя ранее в этой местности не фиксировали значительных исторических памятников, государственные органы по охране культурного наследия Нижней Саксонии настояли на археологическом сопровождении работ. И они не ошиблись, пишет Arkeonews.

Начиная с августа 2024 года и до сентября 2025-го специалисты компании Arcontor Projekt GmbH исследовали территорию площадью 92 780 квадратных метров. Результаты оказались впечатляющими: удалось обнаружить 412 археологических объектов, которые радикально меняют представление о заселении этого региона.

Самый древний слой находок относится к культуре линейно-ленточной керамики – первой земледельческой общины на территории современной Нижней Саксонии. Археологи раскопали остатки двух хорошо сохранившихся домов, датированных серединой шестого тысячелетия до нашей эры. Найденные образцы почвы и артефакты помогут реконструировать быт, диету и методы землепользования первых фермеров региона.



Коллекция находок / Фото К. Верштедт, NLD

Особое внимание привлекают находки первых веков нашей эры и поздней античности. Исследователи идентифицировали несколько поселений, где обнаружили необычные ямы с ритуальными остатками. В них были найдены захоронения собак, металлические предметы и керамика, изготовленная на гончарном круге по римскому образцу.

Настоящей жемчужиной этой эпохи стал костяной трехслойный трехслойный гребень 4 – 5 веков нашей эры, украшенный бронзовыми заклепками и круговым орнаментом. Обычно такие личные вещи сжигали вместе с владельцами во время погребальных обрядов, поэтому найти почти целый экземпляр – большая удача.



Костяной гребень / Фото Т. Улига, NLD

Однако самое важное открытие было сделано при подготовке фундамента для одной из турбин. Археологи наткнулись на плотное скопление бронзовых и органических предметов. Из-за чрезвычайной хрупкости находки ее изъяли вместе со слоем земли методом блочного подъема, чтобы продолжить раскопки уже в лабораторных условиях. Выяснилось, что это целый клад украшений бронзового века, датированный 1500 – 1300 годами до нашей эры.

Коллекция принадлежала по меньшей мере трем женщинам высокого социального статуса. Коллекция включает декорированные нашейные медальоны, наручные спирали, украшения из листового металла и булавки с дискообразными головками. Центральным элементом клада является уникальное ожерелье, состоящее из более 156 янтарных бусин. Некоторые бусины имеют сложную систему из четырех отверстий.



Бусина / Фото Т. Шук, NLD

Ученые считают янтарь ключевым элементом тогдашней международной торговли. Согласно последним исследованиям Орхусского университета, этот материал попадал из Южной Скандинавии даже в древнюю Месопотамию, в частности город Ашшур.

Найденный клад, вероятно, был религиозным подношением местной элиты, говорится на странице Государственного управления охраны памятников Нижней Саксонии. Это первый подобный объект, найденный в северном предгорье Гарца с 1967 года, и единственный, раскопанный по современным научным стандартам. Сейчас специалисты совместно с Техническим университетом Клаусталя планируют провести детальный анализ материалов, чтобы точно определить происхождение янтаря и технологии изготовления украшений.