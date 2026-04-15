Як звичайна перевірка території перед забудовою призвела до відкриття унікального скарбу бронзової доби?

Проєкт компанії SAB WindTeam GmbH передбачав зведення 19 вітроенергетичних установок у німецьких районах Ахлум та Деттум. Хоча раніше в цій місцевості не фіксували значних історичних пам'яток, державні органи з охорони культурної спадщини Нижньої Саксонії наполягли на археологічному супроводі робіт. І вони не помилилися, пише Arkeonews.

Починаючи з серпня 2024 року й до вересня 2025-го фахівці компанії Arcontor Projekt GmbH дослідили територію площею 92 780 квадратних метрів. Результати виявилися вражаючими: вдалося виявити 412 археологічних об'єктів, які радикально змінюють уявлення про заселення цього регіону.

Найдавніший шар знахідок належить до культури лінійно-стрічкової кераміки – першої землеробської громади на території сучасної Нижньої Саксонії. Археологи розкопали залишки двох добре збережених будинків, датованих серединою шостого тисячоліття до нашої ери. Знайдені зразки ґрунту й артефакти допоможуть реконструювати побут, дієту і методи землекористування перших фермерів регіону.



Колекція знахідок / Фото К. Верштедт, NLD

Окрему увагу привертають знахідки перших століть нашої ери та пізньої античності. Дослідники ідентифікували кілька поселень, де виявили незвичні ями з ритуальними залишками. У них були знайдені поховання собак, металеві предмети й кераміка, виготовлена на гончарному колі за римським зразком.

Справжньою перлиною цієї епохи став кістяний тришаровий гребінь 4 – 5 століть нашої ери, оздоблений бронзовими заклепками та круговим орнаментом. Зазвичай такі особисті речі спалювали разом із власниками під час поховальних обрядів, тому знайти майже цілий екземпляр – велика вдача.



Кістяний гребінь / Фото Т. Уліга, NLD

Проте найважливіше відкриття було зроблено під час підготовки фундаменту для однієї з турбін. Археологи натрапили на щільне скупчення бронзових та органічних предметів. Через надзвичайну крихкість знахідки її вилучили разом із шаром землі методом блокового підйому, щоб продовжити розкопки вже в лабораторних умовах. З'ясувалося, що це цілий скарб прикрас бронзової доби, датований 1500 – 1300 роками до нашої ери.

Колекція належала щонайменше трьом жінкам високого соціального статусу. Колекція включає декоровані нашийні медальйони, наручні спіралі, прикраси з листового металу та шпильки з дископодібними голівками. Центральним елементом скарбу є унікальне намисто, що складається з понад 156 бурштинових намистин. Деякі намистини мають складну систему з чотирьох отворів.



Намистина / Фото Т. Шук, NLD

Вчені вважають бурштин ключовим елементом тогочасної міжнародної торгівлі. Згідно з останніми дослідженнями Орхуського університету, цей матеріал потрапляв із Південної Скандинавії навіть до стародавньої Месопотамії, зокрема міста Ашшур.

Знайдений скарб, імовірно, був релігійним підношенням місцевої еліти, йдеться на сторінці Державного управління охорони пам'яток Нижньої Саксонії. Це перший подібний об'єкт, знайдений у північному передгір'ї Гарцу з 1967 року, і єдиний, розкопаний за сучасними науковими стандартами. Наразі фахівці спільно з Технічним університетом Клаусталя планують провести детальний аналіз матеріалів, щоб точно визначити походження бурштину та технології виготовлення прикрас.