Мощная солнечная буря сорвала первую за 5 лет миссию NASA на Марс

Компания Blue Origin вынуждена была отложить запуск миссии NASA ESCAPADE к Марсу из-за мощной солнечной бури. Это первый случай за годы, когда космическая погода остановила старт ракеты. NASA решила подождать несколько дней, пока активность Солнца не уменьшится.

Blue Origin планировала запустить два космических аппарата ESCAPADE в среду с мыса Канаверал во Флориде. Это должна была быть первая марсианская миссия NASA за последние пять лет. Предыдущую попытку запуска в воскресенье отменили из-за неблагоприятной земной погоды, но на этот раз помешала погода космическая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blue Origin.

Смотрите также Трамп уже второй раз выдвигает одного и того же кандидата на руководство NASA

Почему солнечная буря помешала старту миссии ESCAPADE?

Компания сообщила, что ракета готова к старту, однако запуск решили перенести "из-за чрезвычайно высокой солнечной активности и потенциального риска для аппаратов ESCAPADE". Специалисты ожидают, что ситуация нормализуется в течение нескольких дней.

Причиной стал всплеск активности Солнца, связанный с двумя корональными выбросами массы (CME), направленными в сторону Земли. Это мощные вспышки плазмы и магнитных полей, которые могут вызвать геомагнитные бури. Текущая буря получила неофициальное название ""каннибальская" – более быстрая вспышка догнала предыдущую, усилив влияние.

На Земле эта буря вызвала редкие полярные сияния, которые можно было наблюдать даже в штате Алабама. NOAA объявила предупреждение уровня G4 – это "серьезная" геомагнитная буря. Последствия для спутников и технологической инфраструктуры еще оценивают.

Такие события могут нагревать и расширять верхние слои атмосферы, увеличивая сопротивление для спутников на низких орбитах. В 2022 году подобная буря привела к уничтожению около 40 новых спутников Starlink, которые сгорели в атмосфере.

Учитывая эти риски, решение NASA и Blue Origin приостановить запуск выглядит вполне оправданным. ESCAPADE должен исследовать магнитное поле Марса, поэтому безопасность аппаратов на этапе вылета является критически важной.

Какие данные известно о сильнейшей солнечной вспышке 2025 года?

11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года, которую отнесли к классу X5.16. Произошла она из группы пятен AR4274, направленных прямо на Землю. Это означает, что все корональные выбросы массы летят к нам, чтобы ударить по планете мощными геомагнитными возмущениями. Сразу после вспышки ученые не могли предоставить точной информации о последствиях, но спустя почти сутки готовы нас шокировать.

Ученые говорят, что скорость потока выше, чем это бывает в большинстве случаев. В основном КВМ путешествуют к нам в среднем 3 дня, но выбросы, прибывавшие в последние дни, долетали всего за два. Как теперь показало моделирование, X5.16 имеет колоссальную скорость в 1350 километров в секунду. Объединение всех трех выбросов может вызвать серьезные возмущения в магнитном поле нашей планеты, которых мы не видели с мая 2024 года, когда магнитная буря была настолько сильной, что полярные сияния зашли даже за экватор планеты.