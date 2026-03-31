Крупная вспышка на Солнце произошла перед запуском Artemis 2: есть ли угроза для астронавтов и корабля

Накануне исторического старта миссии Artemis 2 на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X. Это явление вызвало беспокойство из-за возможного воздействия солнечной радиации на экипаж и оборудование корабля, который готовится впервые за десятилетия доставить людей к лунной орбите.

Станет ли солнечная активность препятствием для исторического старта к Луне?

Огромная солнечная вспышка класса X1.4, произошедшая 30 марта, не несет угрозы для четырех астронавтов миссии Artemis 2, которые готовятся к полету на Луну. В космическом агентстве NASA официально заявили, что этот колоссальный выброс энергии не помешает запланированному на эту неделю запуску, пишет Space.

Мощный взрыв на Солнце произошел в активном солнечном пятне AR4405, отмечает SpaceWeatherLive. Это событие вызвало временное отключение радиосвязи в части Азии и Австралии.

Кроме самой вспышки, произошел также корональный выброс массы, который направил поток солнечной плазмы в сторону Земли. Однако специалисты ожидают, что космическая погода стабилизируется еще до того, как экипаж отправится в путешествие 1 апреля.

По словам заместителя администратора NASA Амита Кшатрия, команда не ожидает никаких негативных эффектов от коронального выброса массы для миссии в целом.

Во время пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди он подтвердил, что руководство миссии Artemis 2 предоставило официальное разрешение на продолжение подготовки к старту. Эксперты пришли к выводу, что состояние подготовки остается на высоком уровне, и пока нет никаких технических или естественных препятствий для полета.

NASA предусмотрело все варианты

Хотя солнечные штормы такого класса могут представлять серьезную опасность для спутников и людей в открытом космосе из-за мощного радиационного излучения, миссия Artemis 2 имеет четкий план действий в таких ситуациях. Одной из целей полета является тестирование специального радиационного укрытия.

Директор полета Эмили Нельсон объяснила, что астронавты будут отрабатывать развертывание защищенной зоны внутри корабля независимо от того, произойдет ли реальная солнечная вспышка во время миссии. В случае опасности экипаж переместится в специальный отсек космического аппарата Orion и будет оставаться там до получения сигнала о том, что угроза миновала.

Что мы знаем об Artemis II?

Artemis 2 станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен миссии "Аполлон-17", состоявшейся в 1972 году. Это также будет первый случай, когда астронавты поднимутся в небо на сверхмощной ракете SLS.

В течение 10-дневного путешествия команда облетит спутник Земли и вернется обратно. В состав экипажа входят опытные специалисты: командир Рейд Уайзмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кук и Джереми Хансен.

Экипаж Artemis II / Фото NASA

Сейчас астронавты находятся на предстартовом медицинском карантине. Недавно они посетили стартовую площадку, где сфотографировались на фоне ракеты и корабля. Перед полетом экипаж ждет традиционный ужин с семьями в знаменитом домике астронавтов на побережье, где команды отдыхали перед запусками в течение многих десятилетий.

Чего ждать от космической погоды?

Несмотря на то, что скорость потока плазмы составляет около 1872 километров в секунду, ожидается, что удар по Земле будет не прямым, а скорее заденет планету по касательной, пишет SolarHam. Модели NASA и NOAA несколько расходятся в оценках: одна прогнозирует более слабое влияние, другая – более существенное.

В любом случае, возможные геомагнитные бури умеренного уровня 31 марта – 1 апреля не станут препятствием для выполнения миссии. Специалисты продолжают внимательно следить за активным солнечным пятном 4405, ведь новые мощные вспышки могут заставить планировщиков еще раз пересмотреть график.