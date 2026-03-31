Чи стане сонячна активність перешкодою для історичного старту до Місяця?

Величезний сонячний спалах класу X1.4, що стався 30 березня, не несе загрози для чотирьох астронавтів місії Artemis 2, які готуються до польоту на Місяць. У космічному агентстві NASA офіційно заявили, що цей колосальний викид енергії не завадить запланованому на цей тиждень запуску, пише Space.

Потужний вибух на Сонці стався в активній сонячній плямі AR4405, зазначає SpaceWeatherLive. Ця подія спричинила тимчасове відключення радіозв'язку в частині Азії та Австралії.

Окрім самого спалаху, стався також корональний викид маси, який спрямував потік сонячної плазми у бік Землі. Проте фахівці очікують, що космічна погода стабілізується ще до того, як екіпаж вирушить у подорож 1 квітня.

За словами заступника адміністратора NASA Аміта Кшатрія, команда не очікує жодних негативних ефектів від коронального викиду маси для місії в цілому.

Під час пресконференції в Космічному центрі імені Кеннеді він підтвердив, що керівництво місії Artemis 2 надало офіційний дозвіл на продовження підготовки до старту. Експерти дійшли висновку, що стан підготовки залишається на високому рівні, і наразі немає жодних технічних чи природних перешкод для польоту.

NASA передбачило всі варіанти

Хоча сонячні шторми такого класу можуть становити серйозну небезпеку для супутників та людей у відкритому космосі через потужне радіаційне випромінювання, місія Artemis 2 має чіткий план дій у таких ситуаціях. Однією з цілей польоту є тестування спеціального радіаційного укриття.

Директорка польоту Емілі Нельсон пояснила, що астронавти будуть відпрацьовувати розгортання захищеної зони всередині корабля незалежно від того, чи відбудеться реальний сонячний спалах під час місії. У разі небезпеки екіпаж переміститься до спеціального відсіку космічного апарата Orion і залишатиметься там до отримання сигналу про те, що загроза минула.

Що ми знаємо про Artemis II?

Artemis 2 стане першим пілотованим польотом до Місяця з часів місії "Аполлон-17", що відбулася у 1972 році. Це також буде перший випадок, коли астронавти піднімуться в небо на надпотужній ракеті SLS.

Протягом 10-денної подорожі команда облетить супутник Землі та повернеться назад. До складу екіпажу входять досвідчені фахівці: командир Рейд Уайзмен, пілот Віктор Гловер, а також фахівці місії Крістіна Кук та Джеремі Хансен.

Екіпаж Artemis II / Фото NASA

Наразі астронавти перебувають на передстартовому медичному карантині. Нещодавно вони відвідали стартовий майданчик, де сфотографувалися на фоні ракети та корабля. Перед польотом на екіпаж чекає традиційна вечеря з родинами у знаменитому будиночку астронавтів на узбережжі, де команди відпочивали перед запусками протягом багатьох десятиліть.

Чого чекати від космічної погоди?

Попри те, що швидкість потоку плазми становить близько 1872 кілометрів на секунду, очікується, що удар по Землі буде не прямим, а скоріше зачепить планету по дотичній, пише SolarHam. Моделі NASA та NOAA дещо розходяться в оцінках: одна прогнозує слабший вплив, інша – більш суттєвий.

У будь-якому разі, можливі геомагнітні бурі помірного рівня 31 березня – 1 квітня не стануть перешкодою для виконання місії. Фахівці продовжують уважно стежити за активною сонячною плямою 4405, адже нові потужні спалахи можуть змусити планувальників ще раз переглянути графік.