Наскільки потужною буде магнітна буря?

Астрофізики готуються до прибуття на Землю так званого "КВМ-канібала" – надпотужної хмари плазми, що утворилася внаслідок злиття кількох корональних викидів маси. Про це повідомляє Spaceweather.

Дивіться також Встигніть побачити полярні сяйва: вчені пропонують спосіб назавжди заблокувати магнітні бурі

Усе почалося ще 2 червня, коли на Сонці зафіксували три послідовні виверження. Перший викид був наймасштабнішим, тоді як два наступні рухалися значно швидше. У результаті останній, найбільш інтенсивний потік, наздогнав і буквально "поглинув" попередні, сформувавши єдину потужну хмару намагніченого газу, яка тепер прямує до нашої планети.

Корональні викиди маси, ймовірно, досягнуть Землі та вплинуть на неї, що призведе до посилення геомагнітної активності,

– прокоментували представники NOAA.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Джерелом цього космічного хаосу стала надзвичайно активна область сонячних плям AR4455. Ця ділянка привернула увагу науковців своєю рідкісною природою: вона належить до категорії плям-анти-Гейлів. Це означає, що магнітне поле плями має обернену полярність, що робить її вкрай нестабільною та схильною до потужних вибухів.

Статистика свідчить, що лише 3% сонячних плям мають таку структуру, але саме вони генерують найпотужніші спалахи.

Три вибухові події на Сонці, що сталися 2 червня: дивіться відео

Протягом останніх днів плями 4455 продемонстрували справжню гіперактивність, вивергаючи серію спалахів класу X та M. Зокрема, 3 червня зафіксували спалах потужністю X1.07, а також кілька сильних спалахів класу M9.3 та M7.7.

Вибухи відбуваються приблизно кожні 8 годин, що створює безперервний потік енергії, спрямований у бік Землі.

Major X1.07 flare from sunspot region 4455

Follow live on https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/NWhzaXvLnv — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) June 3, 2026

Плями з оберненою полярністю більш ніж удвічі частіше розвивають складні магнітні поля і, таким чином, вибухають,

– заявила Френсіс Танг із Сонячної обсерваторії Біг-Бер.

Якими будуть сила удару та наслідки?

Згідно з прогнозами NOAA та Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), очікується магнітна буря рівня G3 (сильна), проте існують високі шанси, що в окремі періоди активність зросте до рівня G4 (дуже сильна).

Це значно вище за звичайні коливання і може призвести до певних технічних труднощів. Фахівці попереджають про можливі перебої в роботі супутникової навігації та низькочастотному радіозв'язку.

G3 або сильний рівень . Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти.

. Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти. G4 або суворий рівень. Можливі широкомасштабні проблеми з контролем напруги через появу сильних додаткових струмів у мережах. Захисні системи ще частіше відключають ключові об'єкти від мережі й іще далі на південь. Можуть виникнути проблеми із зарядкою супутників та їхнім відстеженням з поверхні планети. Потрібне коригування положення. Погіршується супутникова навігація, часом на багато годин. Зникає низькочастотна радіонавігація. Полярні сяйва доходять до 45 градуса широти, тобто аж до Криму.

Для пересічних громадян такі ефекти залишаться майже непомітними, а головною подією стане візуальне шоу на нічному небі. Одним із найприємніших наслідків "канібальського" викиду стане можливість спостерігати північне сяйво в середніх широтах. Якщо моделі NOAA виявляться точними, мешканці Європи зможуть побачити різнокольорові спалахи в небі навіть неозброєним оком.

Є ймовірність, що сяйва опустяться набагато південніше, ніж зазвичай, у тому числі й до України. Досвідчені спостерігачі радять виїжджати за межі міст, аби штучне освітлення не заважало насолоджуватися небесним явищем.

Дивіться також Прогнозування магнітної бурі: чому більшість прогнозів у мережі хибні та де шукати правду

Точний час прибуття не називають

Варто зауважити, що прогнозування точного часу прибуття сонячного вітру залишається складним завданням. Попри високу впевненість у самому факті зіткнення, науковці вказують на можливу похибку в часі близько 6 – 8 годин в обидва боки.

Крім того, поруч із джерелом викидів зафіксували корональну діру, швидкісний потік вітру з якої може дещо відхилити основну масу енергії на північ від земної орбіти.

Ця ситуація дещо нагадує історичний геомагнітний шторм травня 2024 року, який також спричинив "канібальський" викид. Хоча нинішня буря, за попередніми оцінками, не досягне такої ж екстремальної інтенсивності, вона все одно обіцяє бути однією з найяскравіших подій року для астрономів-аматорів і науковців.