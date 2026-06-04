Насколько мощной будет магнитная буря?

Астрофизики готовятся к прибытию на Землю так называемого "КВМ-канибала" – сверхмощного облака плазмы, образовавшегося в результате слияния нескольких корональных выбросов массы. Об этом сообщает Spaceweather.

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Все началось еще 2 июня, когда на Солнце зафиксировали три последовательных извержения. Первый выброс был самым масштабным, тогда как два последующих двигались значительно быстрее. В результате последний, наиболее интенсивный поток, догнал и буквально "поглотил" предыдущие, сформировав единое мощное облако намагниченного газа, которое теперь направляется к нашей планете.

Коронные выбросы массы, вероятно, достигнут Земли и повлияют на нее, что приведет к усилению геомагнитной активности,

– прокомментировали представители NOAA.

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Источником этого космического хаоса стала чрезвычайно активная область солнечных пятен AR4455. Этот участок привлек внимание ученых своей редкой природой: он относится к категории пятен-анти-Гейлов. Это означает, что магнитное поле пятна имеет обратную полярность, что делает его крайне нестабильным и склонным к мощным взрывам.

Статистика свидетельствует, что только 3% солнечных пятен имеют такую структуру, но именно они генерируют мощные вспышки.

Три взрывных события на Солнце, произошедших 2 июня: смотрите видео

В течение последних дней пятна 4455 продемонстрировали настоящую гиперактивность, извергая серию вспышек класса X и M. В частности, 3 июня зафиксировали вспышку мощностью X1.07, а также несколько сильных вспышек класса M9.3 и M7.7.

Взрывы происходят примерно каждые 8 часов, что создает непрерывный поток энергии, направленный в сторону Земли.

Major X1.07 вспышка из региона солнечного пятна 4455

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Пятна с обратной полярностью более чем вдвое чаще развивают сложные магнитные поля и, таким образом, взрываются,

– заявила Фрэнсис Танг из Солнечной обсерватории Биг-Бер.

Какими будут сила удара и последствия?

Согласно прогнозам NOAA и Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), ожидается магнитная буря уровня G3 (сильная), однако существуют высокие шансы, что в отдельные периоды активность возрастет до уровня G4 (очень сильная).

Это значительно выше обычных колебаний и может привести к определенным техническим трудностям. Специалисты предупреждают о возможных перебоях в работе спутниковой навигации и низкочастотной радиосвязи.

G3 или сильный уровень . Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

. Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты. G4 или суровый уровень. Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты, то есть вплоть до Крыма.

Для рядовых граждан такие эффекты останутся почти незаметными, а главным событием станет визуальное шоу на ночном небе. Одним из самых приятных последствий "каннибальского" выброса станет возможность наблюдать северное сияние в средних широтах. Если модели NOAA окажутся точными, жители Европы смогут увидеть разноцветные вспышки в небе даже невооруженным глазом.

Есть вероятность, что сияния опустятся гораздо южнее, чем обычно, в том числе и в Украину. Опытные наблюдатели советуют выезжать за пределы городов, чтобы искусственное освещение не мешало наслаждаться небесным явлением.

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Точное время прибытия не называют

Стоит заметить, что прогнозирование точного времени прибытия солнечного ветра остается сложной задачей. Несмотря на высокую уверенность в самом факте столкновения, ученые указывают на возможную погрешность во времени около 6 – 8 часов в обе стороны.

Кроме того, рядом с источником выбросов зафиксировали корональную дыру, скоростной поток ветра из которой может несколько отклонить основную массу энергии к северу от земной орбиты.

Эта ситуация несколько напоминает исторический геомагнитный шторм мая 2024 года, который также вызвал "каннибальский" выброс. Хотя нынешняя буря, по предварительным оценкам, не достигнет такой же экстремальной интенсивности, она все равно обещает быть одним из самых ярких событий года для астрономов-любителей и ученых.