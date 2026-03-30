Які досягнення зроблять місію "Артеміда-2" унікальною для світової науки?

Місія Artemis II стане першим пілотованим польотом до супутника Землі за останні 50 років. Команда, до якої увійшли командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, а також фахівці місії Крістіна Кук та Джеремі Гансен, готується до історичного старту з майданчика 39B Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Величезна ракета SLS висотою 98 метрів відправить їх у 10-денну подорож навколо Місяця, де кожен учасник зможе встановити власний рекорд, пише 24 Канал.

Віктор Гловер готується стати першим темношкірим астронавтом, який відвідає місячне середовище та вийде за межі низької навколоземної орбіти. У його послужному списку вже є 168 днів на Міжнародній космічній станції, а також досвід пілотування капсули Dragon від SpaceX. Під час поточної місії Гловер візьме на себе керування капсулою "Оріон" під час спеціального двогодинного етапу випробувань поблизу Землі, що допоможе зібрати дані для майбутніх висадок на поверхню супутника.



Віктор Гловер / Фото NASA

Крістіна Кук також увійде в історію як перша жінка, що відправиться до Місяця. Вона вже відома світовій спільноті завдяки рекордному перебуванню в космосі протягом 328 днів та участі в першому суто жіночому виході у відкритий космос. У рамках місії Artemis II вона разом із Джеремі Гансеном розпочне роботу з налаштування систем життєзабезпечення капсули вже за 40 хвилин після зльоту.



Крістіна Кук / Фото NASA

Сам Гансен стане першим представником Канади, який здійснить таку далеку мандрівку. Попри те, що це його перший політ і він побоюється симптомів космічної адаптації, його участь підкреслює міжнародний характер програми.



Джеремі Гансен / Фото NASA

Командир Рід Вайзмен, якому на момент польоту виповниться 50 років, стане найстаршою людиною, яка коли-небудь відвідувала околиці Місяця. Він поб'є рекорд легендарного Алана Шепарда, встановлений ще у 1971 році. Цікаво, що NASA зараз надає перевагу досвідченим кадрам, адже майже всі члени екіпажу старші за Шепарда на момент його історичної місії.



Рід Вайзмен / Фото NASA

Технічна сторона польоту вражає не менше за особисті досягнення астронавтів. Завдяки особливій траєкторії вільного повернення, корабель "Оріон" віддалиться від Землі на рекордні 402 000 кілометрів. Це на 2 400 кілометрів далі, ніж вдалося досягти екіпажу Аполлона 13. Під час цього маневру астронавти на 50 хвилин залишаться без радіозв'язку з планетою, пролітаючи над зворотним боком Місяця. Очікується, що цей показник відстані залишатиметься рекордом до початку подорожей на Марс.



Капсула Оріон, у якій перебуватимуть астронавти протягом усього польоту / Фото NASA

Швидкість, з якою екіпаж повертатиметься додому, також стане рекордною. Під час входу в атмосферу Землі Оріон розженеться до понад 40 200 кілометрів на годину. Це зробить учасників місії найшвидшими людьми в історії, перевершивши показники екіпажу Аполлона 10. Хоча безпілотні апарати, як-от зонд Parker Solar Probe, рухаються значно швидше, серед пілотованих кораблів Оріон не матиме рівних.

Крім того, місія стане майданчиком для випробування нових технологій, включаючи лазерну систему зв'язку, яка дозволить передавати дані на Землю з безпрецедентною швидкістю.

Важливим оновленням стане і побутовий комфорт – на відміну від перших місячних місій, де використовувалися спеціальні трубки та пакети, на борту Оріона встановлено перший повноцінний туалет, пристосований для роботи в глибокому космосі.