Самая мощная вспышка на Солнце за месяц: ждать ли полярное сияние в новогоднюю ночь

На Солнце зафиксировали наиболее интенсивную вспышку с начала декабря. Событие произошло утром 27 декабря на восточном крае нашего светила. Несмотря на значительную мощность выброса энергии, специалисты дают сдержанные прогнозы относительно геомагнитных последствий.

Рассчитывать на яркие полярные сияния или сильные магнитные бури непосредственно в новогоднюю ночь не стоит из-за специфического расположения активных зон на диске Солнца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Американский Центр Прогнозирования Космической Погоды NOAA.

Смотрите также Где заканчивается влияние Солнца: астрономы впервые создали подробную карту границы атмосферы светила

Почему солнечная активность возросла именно сейчас?

Рано утром 27 декабря 2025 года приборы зарегистрировали солнечную вспышку класса M5.1. Ее мощность достигла примерно 50% от порога, после которого начинается самый высокий класс интенсивности X.

Пик излучения астрономы зафиксировали в 04:50 по киевскому времени. Этот инцидент признан самым сильным солнечным извержением с 8 декабря, когда произошла вспышка класса X1.1.



Вспышка на Солнце 27 декабря / Фото NOAA

Согласно данным NOAA, причиной активности стала та же группа пятен, что вызвала вспышку в начале месяца. Тогда эта область находилась на западном крае солнечного диска, после чего переместилась на обратную сторону звезды.

За этот период Солнце совершило примерно две трети оборота вокруг своей оси, и теперь центр активности снова появился на видимой с Земли стороне, но уже на восточном крае.

Стоит ли ждать магнитной бури и полярных сияний в новогоднюю ночь?

Ученые прогнозируют, что пик вспышечной активности может прийтись именно на период новогодних праздников, поскольку активные области постепенно выходят в зону прямой видимости. Однако шансы увидеть полярное сияние или почувствовать влияние серьезных магнитных бурь именно на период нового года оцениваются как низкие.

Это объясняется тем, что сейчас источники вспышек расположены на значительном расстоянии от прямой линии "Солнце – Земля", поэтому выбросы частиц не направлены непосредственно на нашу планету.