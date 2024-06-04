Самое активное солнечное пятно развернулось к Земле: теперь все вспышки летят прямо на нас

Прошло меньше недели с того момента, когда солнечное пятно AR 3664 показалось на краю солнечного диска. За это время наша звезда повернулась вокруг своей оси еще больше, и эта крайне активная область теперь смотрит прямо на нас. Чем это грозит планете?

Что ждет Землю

Именно эта область солнечных пятен ответственна за замечательные полярные сияния, мерцающие над большей частью Земли в начале и в середине мая. Впоследствии, когда Солнце продолжало свое движение вокруг оси, пятна развернулись на другую сторону, противоположную от нас, поэтому на какое-то время мы больше не видели сообщений о вспышках и магнитных бурях.

Смотрите также Исследование перевернуло представление ученых о Солнце, потенциально улучшая прогнозы вспышек

AR 3664 называют самой активной группой пятен в текущем солнечном цикле. Дело в том, что Солнце в течение миллиардов лет проходит регулярные 11-летние циклы наращивания и спада активности. Когда она спадает, звезда становится спокойной, но во время наращивания, когда активность направляется к максимуму, мы видим многочисленные темные пятна, магнитные возмущения, вспышки и выбросы корональной массы. AR 3664 также ответственна за несколько вспышек X-класса, в том числе самую мощную в текущем солнечном цикле.

Сейчас пятна AR 3664 несколько изменились, а потому ученые присвоили им новый номер – с 27 мая эта группа солнечных пятен называется AR 3697. В тот же день она вспыхнула мощной вспышкой X-класса – X2.8, которая была направлена несколько в сторону от Земли.

С тех пор она выбросила еще минимум четыре вспышки X-класса:

29 мая – X1.45.

31 мая – X1.1.

1 июня – две вспышки X1.03 и X1.4.

Кроме того, эта область ежедневно излучает более слабые вспышки класса M и C, которые значительно слабее.

Однако эти конкретные вспышки нам не угрожали. Прежде всего, они не были направлены прямо на нас, а кроме того, не было сообщений о сопутствующем корональном выбросе массы.



Сравнение группы пятен во время предыдущего появления и нынешнего / Коллаж 24 Канала / Фото NASA

Можно заметить, что пятна несколько уменьшились в размере, однако это не означает, что они стали менее опасными. Солнце настолько гигантское, что каждое такое пятно может быть больше Земли в несколько раз.

Смотрите также Это событие будут изучать годами: недавние полярные сияния могут быть самыми масштабными за 500 лет

Так чего же теперь ждать, когда Солнце повернулось к нам своей самой опасной стороной? Регион солнечного пятна AR 3697 сейчас находится возле центра диска Солнца. Это означает, что любые извержения, которые продуцирует пятно, будут направлены в нашу сторону. Если во время одной из вспышек произойдет корональный выброс массы, то через 1-5 дней (в зависимости от силы и скорости движения) земное магнитное поле столкнется со звездной плазмой, начав геомагнитную бурю.