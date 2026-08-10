Удастся ли увидеть в Украине солнечное затмение 12 августа 2026 года

12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение, которое станет первым подобным явлением для континентальной Европы с 1999 года. Хотя полоса полной фазы, когда Солнце исчезнет с неба на 100 процентов, не пересечет территорию Украины, мы также сможем наблюдать частичное затмение солнечного диска.

Где и когда украинцы увидят солнечное затмение

Это явление будет особенно интересным благодаря тому, что произойдет непосредственно перед закатом солнца. Видимость в Украине будет существенно различаться в зависимости от географического положения, пишет 24 Канал.

Лучшие условия ожидаются у жителей западных областей, где Солнце дольше будет находиться над горизонтом в момент наступления фазы. Зато в восточных и южных регионах солнечный диск скроется за горизонтом еще до начала явления или в самом его разгаре.

График наблюдения для крупнейших украинских городов (по киевскому времени):

Ужгород: лидер по видимости. Затмение начнется в 20:19, а своего максимума достигнет в 20:47. Луна закроет примерно 43,4 процента площади Солнца.

Львов: явление начнется в 20:17, пик фазы ожидается в 20:43 с перекрытием в 40,4 процента.

Тернополь: начало в 20:17, максимум в 20:36, площадь перекрытия составит 26,4 процента.

Хмельницкий: Луна "откусит" 16,3 процента солнечного диска, максимум в 20:31.

Киев: в столице зрелище будет коротким. Явление продлится всего 9 минут – с 20:14 до 20:23, завершившись в момент захода Солнца. Максимальное перекрытие составит символические 2,7 процента.



Где в Европе и Украине можно будет увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года / Изображение Star Walk

Глобальный путь лунной тени

Полная фаза затмения начнется в Арктике, пройдет вблизи Северного полюса, пересечет Гренландию, западную Исландию и северную часть Испании. Ширина полосы полной тени составит около 293 километров. Наибольшая продолжительность полной фазы – 2 минуты 18,2 секунды – будет зафиксирована над Северной Атлантикой.

Особое значение это событие приобретет для Испании. Там затмение произойдет во время "золотого часа", когда Солнце будет висеть низко над горизонтом. Это позволит наблюдать корону Солнца на фоне старинных замков и горных хребтов. В Исландии же это затмение станет историческим: в Рейкьявике полную фазу не видели с 1433 года.

Следующее подобное явление, которое можно будет увидеть с территории Украины, произойдет только 1 июня 2030 года – это будет кольцевое солнечное затмение.