Солнечное затмение 12 августа увидят жители Северной Америки – где и когда его можно будет наблюдать

12 августа Луна пройдет между Землей и Солнцем, создав редкое небесное зрелище. Часть Европы увидит полное затмение, а жители Северной Америки смогут наблюдать другую фазу этого явления.

Солнечное затмение состоится 12 августа 2026 года. Его полная фаза будет видна наблюдателям в некоторых частях Европы, однако Северная Америка останется за пределами полосы полной фазы. Об этом пишет Mashable.

Когда произойдет солнечное затмение?

В то же время на значительной территории континента Луна частично закроет Солнце. Частичное затмение можно будет увидеть в отдельных районах северной части США, на Аляске и в большей части Канады. По данным NASA, точное время явления будет зависеть от места наблюдения. На Аляске и в северной части Канады затмение будет происходить утром. В восточной Канаде его будут наблюдать уже днем, а в отдельных северных районах США – с середины дня до послеобеденного времени.

Пик затмения в Анкоридже, штат Аляска, ожидается в 8:21 утра по восточному времени США. В Вашингтоне максимальная фаза придется примерно на 13:53 по тому же часовому поясу.

Где в Северной Америке будет видно затмение?

Лучшие условия для наблюдения сложатся в северной части континента. По информации NASA, частичное затмение можно будет увидеть на большой территории Канады, а также в северных районах США. Полоса видимости будет простираться от Аляски до Северной Каролины.

Однако степень затмения будет различной в зависимости от конкретного места. Чем ближе наблюдатель будет находиться к центральной части зоны видимости, тем большую часть солнечного диска закроет Луна.

В отличие от полного солнечного затмения, которое будут наблюдать в некоторых европейских странах, в Северной Америке Солнце не исчезнет полностью. Луна лишь частично перекроет его диск.

Именно поэтому наблюдатели увидят Солнце в виде яркого серпа, а не полностью темный солнечный диск с видимой короной.

Почему происходит солнечное затмение?

Солнечное затмение возникает тогда, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и частично или полностью перекрывает солнечный свет. В случае полного затмения Луна на некоторое время полностью закрывает Солнце для наблюдателей в узкой полосе на поверхности Земли. Именно такое явление увидят в части Европы.

Во время частичного затмения Луна перекрывает лишь часть солнечного диска. Из-за этого Солнце приобретает характерную серповидную форму.

Для Северной Америки 12 августа актуальным будет именно второй сценарий.

Как безопасно наблюдать за Солнцем?

Несмотря на то, что в Северной Америке не будет полной фазы затмения, смотреть на Солнце без специальной защиты все равно опасно. Для наблюдения необходимы сертифицированные очки для солнечных затмений, соответствующие международному стандарту безопасности ISO 12312-2.

Обычные солнцезащитные очки для этого не подходят. Даже если они кажутся очень темными, они не обеспечивают необходимой защиты глаз от солнечного излучения.

Особой осторожности требуют те, кто планирует фотографировать затмение или наблюдать за ним с помощью оптических приборов. Бинокль, телескоп или камера должны быть оснащены специальным солнечным фильтром, установленным перед оптикой.

Использовать обычные фильтры или самодельные средства защиты для таких приборов нельзя.

Почему это затмение будет отличаться в разных регионах?

12 августа 2026 года станет интересным днем для наблюдателей за небесными явлениями сразу по нескольким причинам. В то время как часть Европы получит возможность увидеть полное солнечное затмение, жители Северной Америки будут наблюдать частичную фазу.

При этом условия будут различаться и внутри самого континента. На Аляске и на севере Канады явление произойдет утром, тогда как восточные регионы Канады и север США увидят его позже.

Наблюдателям важно учитывать не только дату, но и конкретное место, а также местное время максимальной фазы. Август 2026 года в целом будет насыщенным для любителей астрономии. Помимо солнечного затмения, в этом месяце ожидается ежегодный метеорный поток Персеиды, который является одним из самых известных метеорных явлений года.