Секреты идеального наклона солнечных панелей: как получить максимум света и энергии

Эффективность солнечной электростанции зависит от точности ее пространственной ориентации и угла наклона панелей. Даже незначительные отклонения от идеальных параметров могут вызвать ощутимые потери генерации, что замедляет окупаемость инвестиций. Понимание того, как солнечные лучи взаимодействуют с поверхностью полупроводников, позволяет превратить установку в сверхпроизводительную систему.

Как настроить ориентацию модулей для пиковой производительности?

Первоочередной задачей при проектировании системы является выбор азимута – направления, куда "смотрят" панели. Для жителей Северного полушария, в частности Украины, золотым стандартом является ориентация на так называемый "истинный" юг. Это позволяет уловить максимальную интенсивность излучения, когда солнце находится в зените. Однако важно не путать истинный (географический) юг с магнитным, который показывает компас, пишет 24 Канал.

Разница между этими двумя понятиями, известна как магнитное склонение, в Украине составляет примерно 7 – 8 градусов, и пренебрежение этим фактом может снизить годовую выработку на 3 – 5 процентов.

Если крыша здания не позволяет направить систему на юг, можно рассмотреть восточные и западные варианты, которые хоть и генерируют на 15 – 25 процентов меньше энергии, зато обеспечивают более стабильное потребление в течение всего дня, пишет компания EcoFlow.

Правильный угол наклона

Угол наклона панели относительно горизонта является вторым критическим параметром. По общему правилу, он должен соответствовать географической широте местности для обеспечения наилучшего баланса в течение года. Однако солнечная траектория динамично меняется: летом светило поднимается высоко, а зимой проходит низко над горизонтом.

Для систем с возможностью регулирования специалисты рекомендуют менять угол несколько раз в год. Зимой панели следует устанавливать под более крутым углом, добавляя к значению широты 15 градусов. Это помогает не только лучше "ловить" лучи, но и способствует естественному сползанию снега. Летом же наоборот, угол следует уменьшить на 15 градусов от широты.

Для тех, кто стремится к максимальной точности, существуют более сложные математические модели. Например, уточненный метод от энергетической компании Sinovoltaics предлагает зимой умножать широту на 0,9 и добавлять 29 градусов, а летом – умножать на 0,9 и вычитать 23.5 градуса. Такая точная настройка позволяет улучшить результаты генерации еще на 4 – 5 процентов по сравнению с упрощенными схемами.

В Украине, например, для Львова или Киева летний угол составит около 30 градусов, а зимний – примерно 70 градусов.

Автоматическое определение

Если бюджет позволяет, лучшим решением станут автоматические системы отслеживания – трекеры.

Одноосные трекеры, вращающиеся по Солнцу с востока на запад, увеличивают выработку на 20 – 35 процентов, говорится в исследовании на сайте MDPI.

Двухосевые системы, которые корректируют и азимут, и угол наклона, обеспечивают прирост до 45 процентов. Однако они значительно дороже в обслуживании из-за наличия движущихся частей и электронных компонентов.

Правильно ухаживайте и используйте панели