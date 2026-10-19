Работают ли солнечные панели зимой: все об эффективности в холодное время года

Многие владельцы частных домов откладывают покупку солнечной электростанции из-за опасений, что зимой она не будет работать. На самом деле низкие температуры не наносят вреда фотоэлементам.

Мороз, снег и короткий день: как работают панели

Фотоэлектрические модули преобразуют в электричество именно свет, а не тепло. Поэтому в морозный день при ясном небе система продолжает вырабатывать ток. Низкие температуры даже помогают кремниевым элементам: электрическое сопротивление компонентов уменьшается, а перегрева, из-за которого панели теряют энергию летом, не возникает, пишет 24 Канал.

Лучше всего солнечные батареи работают при ярком солнце и прохладной погоде. Современные панели рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -30 до +80 градусов Цельсия, а отдельные модели выдерживают до -60 градусов Цельсия. Мягкие зимние температуры, которые в последние годы преобладают в Украине, не влияют на способность станции вырабатывать электроэнергию.

Что снижает зимнюю генерацию

Несмотря на это, зимой станции производят меньше энергии, чем летом. Главная причина – сокращение светового дня: панели работают меньше часов в сутки. В Украине зимняя генерация в среднем падает в 2 – 3 раза по сравнению с летними показателями. Чем южнее расположена система, тем меньше будет разница. Из-за этого для выработки того же количества энергии зимой требуется как минимум вдвое больше панелей.

Влияет и облачность. При плотной облачности выработка составляет лишь 20–40 % от пика в ясный день, а в особо пасмурные периоды падает до 10–25 %. Однако даже в таких условиях панели продолжают вырабатывать электричество, хотя и в меньших объемах.

Мешает ли снег

Снег может как блокировать выработку, так и помогать. Если панели лишь слегка припорошены, свет проходит между снежинками. Темное стекло быстро нагревается, как только появляется солнце, и растапливает снежный слой.

Отдельно действует эффект альбедо. Снег на земле или крыше отражает солнечные лучи на поверхность панелей (если они двусторонние), словно зеркало, и увеличивает поступление света. Благодаря этому батареи получают дополнительную энергию даже в пасмурную погоду.

Как получить больше энергии зимой

Для максимальной зимней эффективности эксперты рекомендуют монокристаллические панели с коэффициентом полезного действия 18–22%. Они генерируют больше энергии при одинаковом освещении, поскольку изготовлены из высокоочищенного кремния, а их черный цвет лучше поглощает лучи.

Еще одно решение – двусторонние панели, которые улавливают свет с обеих сторон. Их эффективность на 10–20 % выше, чем у традиционных односторонних батарей, особенно когда на земле лежит снег.