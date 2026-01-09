Золотая эпоха солнечных затмений начинается в 2026 году: когда мы сможем их увидеть

Наша планета вступает в исключительный период астрономических событий. В течение следующих трех лет состоится ряд солнечных затмений, среди которых три полных и три кольцеобразных. Такое совпадение случается редко, и оно открывает невиданные возможности для любителей космических явлений. Первое затмение произойдет уже в августе 2026 года.

Что ждет наблюдателей на протяжении ближайших лет?

После затишья в 2025 году, когда полных солнечных затмений не было совсем, начинается настоящий праздник для охотников за космическими явлениями. Уже с августа 2026-го и до июля 2028-го Земля станет свидетелем трех полных солнечных затмений, которые последовательно будут двигаться по планете с запада на восток, пишет 24 Канал со ссылкой на Space.

Первое затмение состоится 12 августа 2026 года. Это будет первое полное затмение, которое увидит Европа с 2015 года, а также первое для материковой части континента с 1999 года. Траектория полной фазы начнется в отдаленной Сибири, пройдет через восточную Гренландию и западную Исландию, а затем охватит север Испании. Зрители из Рейкьявика, полуострова Рейкьянес и испанских городов Леон, Бургос и Вальядолид смогут наблюдать солнечную корону. Полная фаза продлится чуть более двух минут, а низкое положение затменного Солнца создаст отличные возможности для фотографирования.

Настоящая кульминация наступит 2 августа 2027 года. Это затмение уже называют событием века. Тень Луны будет медленно двигаться через южную Испанию, Северную Африку и Ближний Восток. Полная фаза продлится до 6 минут 22 секунд. Особенно привлекательным местом для наблюдения станет египетский Луксор с его храмами и памятниками, где почти гарантировано чистое небо, хотя и возможны песчаные бури.

Менее чем через год, 22 июля 2028-го, еще одно полное затмение пересечет австралийский глубинный край и Новую Зеландию. Впервые с 1857 года полная фаза охватит Сидней, крупнейший город Австралии. Удаленные районы Западной Австралии смогут наслаждаться затмением более пяти минут в условиях чистого неба.

Циклы Сароса

Такое совпадение трех полных солнечных затмений в течение неполных двух лет не является уникальным в истории. На самом деле трио полных затмений начинается каждые 18 лет, 11 дней и восемь часов – это продолжительность одного цикла Сароса, который определяет, когда и где происходят затмения, пишет NASA. Три отдельных цикла Сароса сейчас находятся в резонансе, создавая этот особый период.

Подобные трио происходили ранее, с 1990 по 1992 год и с 2008 по 2010 год, хотя большинство тех затмений случались в труднодоступных регионах или сопровождались облачностью. Следующее трио состоится с 2044 по 2046 год, два из них пройдут в основном по Северной Америке.

Кольцеобразные затмения

Очередь затмений включает также три кольцеобразных затмения: