История закончилась не начавшись: Sony и Honda закрывают проект электромобилей Afeela

Sony и Honda прекращают разработку электромобилей Afeela после нескольких лет работы над проектом. Решение приняли на фоне финансовых потерь Honda и сложной ситуации на рынке электрокаров в 2026 году.

Совместное предприятие Sony Honda Mobility объявило о прекращении разработки и запуска электромобилей Afeela 1 и Afeela 2. В заявлении компании указано, что она пересмотрит свою бизнес-стратегию и представит новые планы в ближайшее время. В то же время формулировка дает основания предполагать, что проект могут или полностью закрыть, или существенно сократить. Об этом пишет Engadget.

Почему Sony и Honda отказались от Afeela?

Решение совпало с непростым периодом для компании Honda. В марте 2026 года компания сообщила об убытках до 15,7 миллиарда долларов, значительная часть которых связана со списанием инвестиций в электромобили. На бизнес также повлияли изменения в политике США – в частности, возвращение акцента на ископаемое топливо, отмена налоговых льгот для EV и введение пошлин.

Дополнительным ударом стали проблемы в автоспорте: проект двигателей для команды Aston Martin в Formula 1 не оправдал ожиданий и вызвал критику.

Идея выхода Sony на автомобильный рынок появилась еще шесть лет назад с концептом Vision-S, который впоследствии трансформировался в бренд Afeela. Однако за это время проект не успел за темпами развития отрасли. На выставках автомобили выглядели привлекательно, но технически и концептуально начали отставать от конкурентов.

Как пишет Motor1, обозреватели отмечали, что Afeela 1 выглядит устаревшим, не вызывает эмоций и при этом стоит дороже аналогичных моделей других производителей. К тому же концепция автомобиля как "смартфона на колесах" уже стала стандартом в отрасли, и перестала быть уникальным преимуществом.

Еще одним фактором стало изменение предпочтений рынка. Afeela 1 был седаном, тогда как покупатели все чаще выбирают кроссоверы и SUV. При этом Afeela 2, который имел элементы SUV-дизайна, даже не получил отдельного внимания в заявлении компании, что может свидетельствовать о его второстепенной роли в стратегии.

В итоге проект, который должен был стать новым направлением для Sony и Honda, оказался под давлением финансов, рынка и конкуренции.