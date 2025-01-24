Прощай Blu-ray: Sony закрыла последнюю фабрику оптических дисков

Компания Sony объявила о прекращении производства оптических носителей Blu-ray Disc (BD) в феврале этого года. Этим решением компания завершила эпоху оптических носителей и полностью вышла с рынка, поскольку преемников Blu-ray формат не получит.

Sony уже прекратила выпуск Blu-ray дисков для потребительского рынка в середине 2024 года, сообщает 24 Канал. Тогда осталось производство лишь для бизнес-заказчиков. Однако, учитывая доминирование потоковых сервисов, даже коммерческий сегмент больше не приносит достаточной прибыли для поддержания этого направления.

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Вместе с Blu-ray в прошлое также уходят и такие носители, как:

MiniDisc,

MD Data,

MiniDV-кассеты.

История Blu-ray началась в 2000 году, когда Sony представила первый прототип носителя, созданный как преемник DVD. В 2006 году формат Blu-ray вышел на рынок, конкурируя с HD DVD от Toshiba. Благодаря партнерству Sony с киностудиями и поддержке формата в консоли PlayStation 3, Blu-ray выиграл эту борьбу, вытеснив HD DVD с рынка.

На данный момент Blu-ray диски еще доступны для покупки на различных онлайн-платформах, однако после завершения производства запасы будут постепенно исчерпываться. Несмотря на растущую популярность потоковых сервисов и облачных хранилищ, физические носители остаются надежным вариантом долговременного хранения данных.

Это конец Blu-ray?

Оптические диски, при условии правильного хранения, могут хранить информацию десятилетиями, в отличие от жестких дисков, которые со временем могут прийти в негодность.

Некоторые производители продолжают инвестировать в оптические носители. Например, компания Pioneer создала Blu-ray диск со сроком хранения до ста лет, а другие компании работают над носителями, способными хранить данные миллионы лет.

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Закрытие производства Blu-ray дисков означает конец эпохи, когда пользователи могли физически владеть своими архивами, делать резервные копии или собирать коллекцию любимых фильмов. Сам же переход на потоковые сервисы означает отказ от физической собственности, поскольку контент может быть удален или изменен в любой момент.