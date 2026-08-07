Золото, литий и редкие металлы: почему ваш старый смартфон стоит дороже, чем кажется

В ящиках многих пользователей годами пылятся старые гаджеты, которые кажутся совершенно ненужными. Однако внутри каждого такого устройства скрыто настоящее сокровище из десятков химических элементов. Переработка этих материалов не только спасает экологию, но и становится новой прибыльной нишей для мировой экономики.

Как сообщает LRT со ссылкой на Организацию производителей и импортеров электроники, среднестатистический смартфон содержит около 30 химических элементов из таблицы Менделеева, а по некоторым подсчетам – более 60 различных металлов. Именно поэтому привычка бездумно выбрасывать старую электронику на свалку только усугубляет проблему отходов.

Что скрывается внутри смартфона?

Современные технологии критически зависят от лития и кобальта. Они являются основой литий-ионных батарей, которые питают все: от телефонов и ноутбуков до беспроводных устройств, игрушек и электромобилей. Кроме того, в гаджетах используются редкоземельные элементы – особая группа металлов, обладающих уникальными магнитными и оптическими свойствами.

Например, неодим применяется в магнитах динамиков и вибромоторов.

Европий, тербий и иттрий отвечают за воспроизведение ярких цветов на экране.

Еще один чрезвычайно редкий металл – индий – необходим для создания прозрачного токопроводящего покрытия дисплея, благодаря которому сенсор реагирует на прикосновения.

Тантал используется в конденсаторах.

Золото, серебро и медь обеспечивают надежную работу электронных соединений и микросхем.

Очень важно сдавать неиспользуемые мобильные телефоны легальным предприятиям по утилизации отходов, чтобы содержащиеся в них материалы были переработаны и использованы в производстве новых изделий. Таким образом, мы снижаем воздействие на окружающую среду и сохраняем ограниченные природные ресурсы,

– отмечает директор Организации производителей и импортеров электроники Вероника Масалиене.

По ее словам, это приобретает особую важность на фоне того, что Европейский Союз импортирует более 90% критически важного сырья из других регионов мира.

Почему урбанистический майнинг становится актуальным?

Добыча материалов для электроники сосредоточена в нескольких регионах и сопровождается серьезными вызовами. В 2024 году около 76% мирового кобальта было добыто в Демократической Республике Конго. Часть этого объема получается путем мелкой кустарной добычи, где международные организации фиксируют использование детского труда и тяжелые условия работы.

Литий в основном добывают в Австралии и Чили, а Китай контролирует добычу и переработку около 70% мировых запасов редкоземельных металлов.

Согласно отчету ООН "Global E-waste Monitor 2024", в 2022 году в мире образовалось 62 миллиона тонн электронных отходов, из которых официально переработано лишь 22%. Огромное количество ценных металлов теряется на свалках или в неофициальных потоках утилизации.

По данным Геологической службы США (USGS), одна тонна старых электронных плат может содержать от 40 до 800 раз больше золота, чем тонна природной золотоносной руды. Процесс извлечения этих материалов получил название "урбанистический майнинг" (urban mining) – это концепция добычи полезного сырья не из недр земли, а из отработанных продуктов жизнедеятельности человека, в частности старой электроники.

Этот подход уже применяется на практике. В 2024 году Королевский монетный двор Великобритании (Royal Mint) запустил в Южном Уэльсе завод, который химическим способом извлекает золото чистотой 99,9% из старых электронных плат.