Никто не защищен: ученый за несколько часов создал дрон-убийцу с ИИ и распознаванием лиц

Инженер настроил небольшой коммерческий дрон на распознавание лиц людей и преследование их на полной скорости. Он говорит, что сделал это "ради игры" всего за считанные часы, и это еще раз показывает, что у нас нет защиты от такого оружия.

Детали

Луи Венус, предприниматель и инженер, сотрудничал с Робертом Лукошко, еще одним инженером. Сначала они настроили дрон на преследование людей, встроив функцию распознавания лиц, которая работает на расстоянии до 10 метров. Позже они поняли, что его можно легко настроить так, чтобы он содержал взрывной заряд. Это означает, что вооруженная версия дрона может быть использована для нападения на конкретного человека или группу целей.

Смотрите также Такого раньше не видели: в Украине изучают таинственный российский FPV-дрон, не уязвим к РЭБ

Суть сообщения, которое оба сделали в соцсети X, не в том, что они создали что-то новое, чего никто раньше не видел, а в том, насколько это легко, быстро и дешево.

Это буквально заняло всего несколько часов, и я понял, насколько это страшно. На них можно легко прикрепить небольшое количество взрывчатки и запустить сотни беспилотников, которые будут летать вокруг. Мы проверяем [людей] на наличие бомб и оружия, но пока что НЕТ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА ДЛЯ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ И ГРАЖДАНСКИХ МЕСТ",

– пишет Луи Венус.

Венус описал себя как "абсолютиста открытого кода", то есть он верит в необходимость всегда делиться кодом и программным обеспечением через каналы с открытым кодом. Он также относит себя к "e/acc" – это совокупность взглядов среди исследователей ИИ, которая заключается в желании ускорить исследования ИИ несмотря на недостатки, поскольку они верят в то, что польза всегда будет перевешивать минусы. Однако в этом случае он сказал, что не будет публиковать ни одного кода, связанного с этим экспериментом.

Венус также предупредил, что в ближайшем будущем с помощью такой технологии вполне может быть организовано террористическое нападение. Хотя для создания такой системы нужны технические знания, со временем писать программное обеспечение будет все легче и легче благодаря искусственному интеллекту, который пишет код вместо человека.

По словам Венуса, эксперимент показал, что обществу необходимо срочно создавать системы противодействия беспилотникам для гражданских пространств, где могут собираться большие толпы людей. Есть несколько контрмер, которые общество может создать, включая камеры, акустические датчики и радары для обнаружения беспилотников. Однако для их уничтожения могут понадобиться такие технологии, как радиочастотные глушилки, подделки GPS, сетчатые пушки, а также высокоэнергетические лазеры.