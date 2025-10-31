SpaceX и Blue Origin представили более быстрый способ доставки астронавтов на Луну

После критики из-за задержки миссии Artemis III, SpaceX представила NASA "упрощенную" концепцию высадки астронавтов на Луну. Blue Origin также представила свое видение ускорения программы. NASA оценивает оба плана на фоне растущей конкуренции с Китаем, который планирует лунную миссию к концу десятилетия.

SpaceX заявила, что предоставила NASA обновленную архитектуру лунной миссии, которая, по словам компании, позволит быстрее вернуть людей на поверхность спутника и одновременно повысит безопасность экипажа. Реакция появилась после того, как исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи раскритиковал компанию за задержки в создании посадочного модуля для Artemis III и допустил возможность пересмотра контракта в пользу конкурентов, включая Blue Origin. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на блог SpaceX.

Что именно предлагают SpaceX и Blue Origin?

NASA подтвердила, что получила предложения от обеих компаний и уже проводит их оценку. После завершения анализа агентство планирует объявить запрос и сформировать комитет экспертов, который определит лучшую стратегию для реализации лунной программы в условиях геополитической конкуренции. Ранее NASA дала SpaceX и Blue Origin время до 29 октября для представления ускоренных планов.

На фоне критики Даффи Маск ответил в резкой манере на платформе X, назвав главу NASA оскорбительными прозвищами и поставив под сомнение его компетентность. Несмотря на это, SpaceX продолжает тестировать Starship, который уже совершил 11 беспилотных полетов, с последними двумя успешными. Однако компания еще не продемонстрировала все необходимые возможности, в частности дозаправки на орбите, что является ключевым перед этапом посадки на Луну.

Как пишет CNBC, Blue Origin параллельно работает над собственным лунным модулем и получила около 835 миллионов долларов от NASA с момента заключения контракта в 2023 году. Компания также планирует запуск тестовой версии своего аппарата Blue Moon Mark 1.

Между тем Китай активно ускоряет лунные планы и намерен высадить своих астронавтов на Луну до конца десятилетия. Кроме того, страна отправляет новую команду на свою орбитальную станцию “Тяньгун”, созданную после исключения Китая из МКС из-за вопросов нацбезопасности США.

NASA уже выплатила SpaceX около 2,7 миллиарда долларов за разработку и тестирование системы посадочного модуля HLS, при этом компания может получить в целом 4,5 миллиарда долларов после выполнения всех этапов. SpaceX утверждает, что самостоятельно профинансировала более 90% программы - то есть ее расходы уже превысили 30 миллиардов долларов.

В США часть сотрудников NASA была вынуждена работать без оплаты во время правительственного шатдауна, чтобы поддержать миссии Artemis.

Почему спутники Starlink могут вредить атмосфере Земли?

SpaceX ежедневно уничтожает в атмосфере один-два спутника Starlink, и это количество будет расти. По словам астрофизика Джонатана Макдавелла из Гарварда, такая практика может иметь опасные последствия для Земли – от загрязнения атмосферы до повышения риска синдрома Кесслера.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уже около 10% частиц в стратосфере содержат алюминий и другие металлы, попадающие туда при сгорании спутников и ракет. Если количество запусков и деорбитаций будет расти, этот показатель может достичь 50%.