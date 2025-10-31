SpaceX та Blue Origin представили швидший спосіб доставки астронавтів на Місяць

Після критики через затримки місії Artemis III, SpaceX представила NASA “спрощену” концепцію висадки астронавтів на Місяць. Blue Origin також подала своє бачення прискорення програми. NASA оцінює обидва плани на тлі зростання конкуренції з Китаєм, який планує місячну місію до кінця десятиліття.

SpaceX заявила, що надала NASA оновлену архітектуру місячної місії, яка, за словами компанії, дозволить швидше повернути людей на поверхню супутника і водночас підвищить безпеку екіпажу. Реакція з’явилася після того, як виконувач обов’язків адміністратора NASA Шон Даффі розкритикував компанію за затримки у створенні посадкового модуля для Artemis III та допустив можливість перегляду контракту на користь конкурентів, включно з Blue Origin. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на блог SpaceX.

Що саме пропонують SpaceX і Blue Origin?

NASA підтвердила, що отримала пропозиції від обох компаній і вже проводить їх оцінку. Після завершення аналізу агентство планує оголосити запит та сформувати комітет експертів, який визначить найкращу стратегію для реалізації місячної програми в умовах геополітичної конкуренції. Раніше NASA дала SpaceX і Blue Origin час до 29 жовтня для подання прискорених планів.

На тлі критики Даффі Маск відповів у різкій манері на платформі X, назвавши очільника NASA образливими прізвиськами та поставивши під сумнів його компетентність. Попри це, SpaceX продовжує тестувати Starship, який уже здійснив 11 безпілотних польотів, з останніми двома успішними. Однак компанія ще не продемонструвала всі необхідні можливості, зокрема дозаправлення на орбіті, що є ключовим перед етапом посадки на Місяць.

Як пише CNBC, Blue Origin паралельно працює над власним місячним модулем і отримала близько 835 мільйонів доларів від NASA з моменту укладання контракту у 2023 році. Компанія також планує запуск тестової версії свого апарата Blue Moon Mark 1.

Тим часом Китай активно пришвидшує місячні плани і має намір висадити своїх астронавтів на Місяць до кінця десятиліття. Крім того, країна відправляє нову команду на свою орбітальну станцію “Тяньгун”, створену після виключення Китаю з МКС через питання нацбезпеки США.

NASA вже виплатила SpaceX близько 2,7 мільярда доларів за розробку та тестування системи посадкового модуля HLS, при цьому компанія може отримати загалом 4,5 мільярда доларів після виконання всіх етапів. SpaceX стверджує, що самостійно профінансувала понад 90% програми — тобто її витрати вже перевищили 30 мільярдів доларів.

У США частина співробітників NASA була змушена працювати без оплати під час урядового шатдауну, щоб підтримати місії Artemis.

Чому супутники Starlink можуть шкодити атмосфері Землі?

SpaceX щодня знищує в атмосфері один-два супутники Starlink, і ця кількість зростатиме. За словами астрофізика Джонатана Макдавелла з Гарварду, така практика може мати небезпечні наслідки для Землі – від забруднення атмосфери до підвищення ризику синдрому Кесслера.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), вже близько 10% частинок у стратосфері містять алюміній та інші метали, що потрапляють туди під час згоряння супутників і ракет. Якщо кількість запусків і деорбітацій зростатиме, цей показник може сягнути 50%.