Военно-воздушные силы США приостановили важный проект SpaceX: что произошло

Военно-воздушные силы США приостановили амбициозный проект по тестированию гиперзвуковых ракетных перевозок грузов на отдаленном коралловом острове (атолле) Джонстон в Тихом океане вместе с компанией SpaceX. Причиной стали экологические опасения относительно влияния запусков на морских птиц, которые гнездятся в этом заповеднике.

Проект SpaceX и ВВС США должен был базироваться на атолле Джонстон, отдаленной территории США в 1300 километрах от Гавайев. Однако экологические риски помешали амбициозной инициативе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

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Атолл Джонстон, который является национальным заповедником дикой природы, планировали использовать для тестирования ракетных посадочных аппаратов многоразового использования. Эти аппараты должны были бы доставлять до 100 тонн груза в любую точку Земли всего за 90 минут, что значительно ускорило бы логистику для военных нужд. В отличие от традиционных методов транспортировки, которые требуют дней или недель планирования, этот проект обещал революцию в скорости доставки.

Однако планы изменились из-за беспокойства экологов и биологов. Атолл Джонстон является домом для 14 видов тропических птиц, и запуски ракет могли бы нанести вред их гнездам и среде обитания. После отчета Reuters о возможных негативных последствиях для природы, ВВС США решили приостановить проект и начали искать альтернативные локации для программы. К тому же, петиция с требованием отменить проект собрала более 3800 подписей, что добавило давления на военных.

Этот случай не первый, когда деятельность SpaceX вызывает экологические споры. Например, в Техасе, вблизи заповедника в Бока-Чика, запуски ракет компании уже приводили к разрушению гнезд береговых птиц, что вызвало критику со стороны природоохранных организаций.

А последнее тестовое испытание работы двигателей вообще привело к масштабному взрыву, который, по сообщениям экологов, убил дельфинов, черепах и тысячу рыб, засыпав обломками Мексику.

Что такое атолл Джонстон и почему он важен?

Атолл Джонстон - это некорпорированная территория США, расположенная примерно в 1300 километрах к юго-западу от Гавайев. Он закрыт для публичного доступа и находится под юрисдикцией Военно-воздушных сил США. В то же время это национальный заповедник, где обитают редкие виды птиц, что делает его особенно чувствительным к любым вмешательствам.