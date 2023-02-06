SpaceX готовится к историческому орбитальному запуску Starship: Маск раскрыл планы компании

SpaceX понемногу готовится к историческому моменту в своей истории. Генеральный директор Илон Маск подтвердил в своем твиттере, что компания готовится к возможному орбитальному запуску своего космического корабля Starship уже в следующем месяце, если все остальные испытания пройдут успешно.

Как сообщает 24 Канал, полная генеральная репетиция на Starbase в Техасе была завершена еще в январе. Собранный корабль был заполнен горючим. В ходе тестов было проведено множество наземных испытаний, предоставивших инженерам SpaceX важные данные для точной настройки космического корабля для его путешествия на орбиту. План полета для запуска был представлен в Федеральную комиссию связи США.

Читайте на сайте SpaceX и NASA подготовили план спасения астронавтов во время чрезвычайных ситуаций в космосе

Почему все так ждут полета Starship

Запуск космического корабля Starship знаменует собой значительный шаг вперед в планах SpaceX отправить людей на Луну, а затем и на Марс.

Ожидается, что весь полет будет продолжаться около 90 минут и продемонстрирует способность космического корабля достигать орбиты, маневрировать в космосе и безопасно возвращаться на Землю. Хотя впереди еще много работы и испытаний, включая полное включение всех двигателей, компания уверена, что успешно завершит свою миссию в следующем месяце.



Starship у башни Мехазилла / Фото SpaceX

Потенциальный орбитальный запуск звездолета является важной вехой в истории освоения космоса и свидетельствует о постоянном стремлении SpaceX расширять пределы возможного. Благодаря своим многоразовым ракетам и космическим кораблям компания стремится снизить стоимость доступа к космосу, что позволит большему числу людей исследовать вселенную.

Конструкция системы Starship

Космическая транспортная система многократного использования SpaceX Starship охватывает сам космический корабль Starship длиной 50 метров, а также 70-метровую сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, которая должна будет вывести его на околоземную орбиту.