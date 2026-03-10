Starship V3 никуда не полетит – SpaceX внезапно перенесла дату запуска космического корабля

Компания SpaceX сместила дату первого запуска ракеты Starship нового поколения. Ранее Илон Маск рассказывал, что корабль запустят в марте, однако теперь этого не произойдет.

Сейчас ориентировочной датой полета Starship V3 называют начало апреля, сообщает Space News. Причины задержки официально не объясняют, хотя подготовка к полету продолжается.

Об изменении графика сообщил основатель компании Илон Маск в социальной сети X.

Еще в конце января Маск озвучивал другой прогноз. Тогда он говорил, что полет должен состояться примерно через шесть недель, что соответствовало дате около 9 марта. Таким образом, график запуска фактически сдвинулся примерно на месяц. Официальных объяснений от SpaceX относительно причин задержки пока нет.

Почему запуск Starship V3 могли перенести?

Некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что активность на стартовой площадке не выглядит такой интенсивной, как перед предыдущими тестовыми полетами. Это может свидетельствовать о том, что подготовка к запуску еще не перешла в финальную фазу.

Starship версии V3 рассматривается как важный шаг в развитии системы. Именно эта модификация должна стать переходной к так называемой "производственной" конфигурации ракеты. По сравнению с предыдущим поколением, корабль станет больше и мощнее, получит модернизированные двигатели Raptor 3 и конструкцию, оптимизированную для частых запусков и увеличенной грузоподъемности.

Предыдущий, одиннадцатый тестовый полет Starship версии 2 состоялся в октябре 2025 года. После этого компания начала готовить переход к новой модификации V3. Однако уже в ноябре 2025 года во время наземных криогенных испытаний первый экземпляр ускорителя Super Heavy версии V3 получил серьезные повреждения. Инцидент существенно повлиял на первоначальный график испытаний.

Несмотря на это, SpaceX тогда заявляла, что двенадцатый тестовый запуск планируют провести в первом квартале 2026 года. Но фактические сроки, похоже, пришлось пересмотреть.

На данный момент компания уже провела важные испытания верхней ступени – корабля Ship 39. Это первый аппарат Starship в версии V3. Во время тестов проверяли способность конструкции выдерживать заправку криогенным топливом, а также прочность корпуса при повышенном давлении. Такие проверки являются необходимым этапом перед интеграцией корабля с ускорителем Super Heavy и подготовкой к полноценному запуску.

SpaceX под давлением

Напомним, что на SpaceX продолжает расти давление со стороны NASA. Агентство ожидает быстрого прогресса в разработке лунной версии Starship, которая должна выполнять роль посадочного модуля в рамках программы Artemis.

Недавно NASA внесло заметные изменения в планы возвращения человека на Луну. Теперь миссия Artemis 3 больше не предусматривает высадку астронавтов на поверхность спутника. Вместо этого примерно в середине 2027 года планируется провести демонстрационную стыковку корабля Orion на орбите Земли с лунным посадочным модулем.

Таким модулем может стать либо вариант Starship от SpaceX, или аппарат Blue Moon, который разрабатывает компания Blue Origin. Кто из них будет готов раньше – пока что открытый вопрос.

В этом контексте перенос первого запуска Starship V3 не добавляет уверенности в соблюдении графика. Впрочем, в космической отрасли подобные задержки не являются редкостью – особенно когда речь идет о совершенно новой технике и сложных испытаниях.