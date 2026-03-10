Starship V3 нікуди не полетить – SpaceX раптово перенесла дату запуску космічного корабля

Компанія SpaceX змістила дату першого запуску ракети Starship нового покоління. Раніше Ілон Маск розповідав, що корабель запустять у березні, однак тепер цього не станеться.

Наразі орієнтовною датою польоту Starship V3 називають початок квітня, повідомляє Space News. Причини затримки офіційно не пояснюють, хоча підготовка до польоту триває.

Про зміну графіка повідомив засновник компанії Ілон Маск у соціальній мережі X.

Ще наприкінці січня Маск озвучував інший прогноз. Тоді він говорив, що політ має відбутися приблизно через шість тижнів, що відповідало даті близько 9 березня. Таким чином, графік запуску фактично зсунувся приблизно на місяць. Офіційних пояснень від SpaceX щодо причин затримки поки що немає.

Чому запуск Starship V3 могли перенести?

Деякі спостерігачі звертають увагу на те, що активність на стартовому майданчику не виглядає такою інтенсивною, як перед попередніми тестовими польотами. Це може свідчити про те, що підготовка до запуску ще не перейшла у фінальну фазу.

Starship версії V3 розглядається як важливий крок у розвитку системи. Саме ця модифікація має стати перехідною до так званої "виробничої" конфігурації ракети. У порівнянні з попереднім поколінням, корабель стане більшим і потужнішим, отримає модернізовані двигуни Raptor 3 та конструкцію, оптимізовану для частих запусків і збільшеної вантажності.

Попередній, одинадцятий тестовий політ Starship версії 2 відбувся у жовтні 2025 року. Після цього компанія почала готувати перехід до нової модифікації V3. Однак уже в листопаді 2025 року під час наземних кріогенних випробувань перший екземпляр прискорювача Super Heavy версії V3 зазнав серйозних пошкоджень. Інцидент суттєво вплинув на початковий графік випробувань.

Попри це, SpaceX тоді заявляла, що дванадцятий тестовий запуск планують провести в першому кварталі 2026 року. Але фактичні строки, схоже, довелося переглянути.

На цей час компанія вже провела важливі випробування верхнього ступеня – корабля Ship 39. Це перший апарат Starship у версії V3. Під час тестів перевіряли здатність конструкції витримувати заправку кріогенним паливом, а також міцність корпусу при підвищеному тиску. Такі перевірки є необхідним етапом перед інтеграцією корабля з прискорювачем Super Heavy і підготовкою до повноцінного запуску.

SpaceX під тиском

Нагадаємо, що на SpaceX продовжує зростати тиск з боку NASA. Агентство очікує швидкого прогресу в розробці місячної версії Starship, яка має виконувати роль посадкового модуля в рамках програми Artemis.

Нещодавно NASA внесло помітні зміни до планів повернення людини на Місяць. Тепер місія Artemis 3 більше не передбачає висадку астронавтів на поверхню супутника. Замість цього приблизно в середині 2027 року планується провести демонстраційне стикування корабля Orion на орбіті Землі з місячним посадковим модулем.

Таким модулем може стати або варіант Starship від SpaceX, або апарат Blue Moon, який розробляє компанія Blue Origin. Хто з них буде готовий раніше – поки що відкрите питання.

У цьому контексті перенесення першого запуску Starship V3 не додає впевненості у дотриманні графіка. Втім, у космічній галузі подібні затримки не є рідкістю – особливо коли мова йде про абсолютно нову техніку та складні випробування.