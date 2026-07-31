SpaceX показала новые видео мягкой посадки Starship в океан

SpaceX опубликовала серию новых видео, на которых запечатлена мягкая посадка верхней ступени Starship в океан после 13-го запуска. Компании удалось запечатлеть как сам финальный маневр, так и драматические кадры над водой и с борта корабля. Для Starship это был важный тест сразу нескольких ключевых технологий. Но впереди у системы еще много работы, прежде чем она станет по-настоящему многоразовой.

Сам запуск состоялся 24 июля с базы Starbase в Южном Техасе и стал важным испытанием для системы, которую SpaceX планирует сделать многоразовой. Подробнее об этих моментах рассказал сайт Space.com.

Starship Version 3, который стартовал в пятницу, имеет высоту около 124 метров и состоит из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Ship. Именно верхняя ступень должна выполнять основную работу уже после выхода в космос, в частности во время миссий на орбите и будущих полетов в рамках лунной программы.

Landing burn and splashdown of Starship on Flight 13 pic.twitter.com/I1BWnGKpPo – SpaceX (@SpaceX) July 28, 2026

Как SpaceX снимала посадку Starship?

Чтобы запечатлеть приводнение, SpaceX задействовала дроны и камеры, установленные на сопровождающем корабле. Благодаря этому компания смогла показать сразу несколько ракурсов одного и того же маневра – от момента спуска над океаном до финального касания воды.

На обнародованных видео видно, как Starship проходит завершающую фазу полета и стабилизируется перед посадкой. Для SpaceX это был еще один шаг к проверке технологий, которые в будущем должны сделать систему пригодной для повторного использования.

Что означает этот тест для программы Starship?

В ходе этой миссии ракета должна была подтвердить, что верхняя ступень способна выполнить несколько ключевых задач подряд – вывести на орбиту спутники Starlink, перезапустить двигатель в космосе и безопасно завершить полет над океаном. Для инженеров это важно не только как зрелищный результат, но и как проверка реальной надежности системы.

SpaceX продолжает работать над тем, чтобы Starship стал полностью многоразовым и мог использоваться для новых запусков значительно быстрее, чем нынешние ракеты. В перспективе именно эта система должна стать основой для будущих миссий с астронавтами на Луну и для запуска еще более мощных партий Starlink.

Что известно о Starship Version 3?

Starship Version 3 – это новейшая итерация системы, которую SpaceX испытывает в рамках своего долгосрочного плана по созданию тяжелой ракеты нового поколения. Ее разрабатывают как платформу, что должна сочетать в себе большую грузоподъемность, многоразовость и способность работать в сложных космических миссиях.

Несмотря на успешные демонстрации, до полноценной многоразовой эксплуатации Starship еще далеко. Каждый новый запуск призван приблизить компанию к моменту, когда ракета сможет летать регулярно и без таких сложных подготовительных процедур.