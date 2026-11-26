Федеральная комиссия по связи США одобрила план SpaceX по развертыванию на орбите до миллиона спутников для центров обработки данных с искусственным интеллектом. Проект получил название Starmind.

Что именно разрешила комиссия?

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в рамках своих полномочий разрешила SpaceX развернуть и эксплуатировать группировку до 1 миллиона спутников для орбитальных центров обработки данных. Для Илона Маска это регуляторная победа, ведь он хочет перенести ИИ-дата-центры в космос, пишет TechCrunch.

Это первое разрешение агентства на полноценную группировку спутников с искусственным интеллектом. Но его называют "условным", поскольку FCC имеет ограниченный перечень полномочий. В рамках своих функций Комиссия нарушений не усмотрела, но они остаются в других сферах.

Это открывает новые горизонты для компьютерной инфраструктуры, необходимой для лидерства и роста Америки,

– прокомментировал председатель FCC Брендан Карр.

Он также говорил об экономике, основанной на "суперинтеллекте". Этот термин ранее предложил президент Дональд Трамп вместо привычного "искусственного интеллекта".

Маск в ответ поблагодарил Карра.

Очень благодарен. Это станет большим преимуществом для Америки и всего мира,

– заявил Илон Маск.

Как будут работать спутники Starmind?

SpaceX описывает Starmind как способ собирать солнечную энергию в космосе и питать ею возможности ИИ на Земле. Спутники будут размещены на высоте от 500 до 1002 километров. Они будут работать на солнечно-синхронной орбите, чтобы постоянно получать свет без ограничений со стороны земных электросетей. Тепло будет отводиться в космический вакуум через раздвижной радиатор площадью 160 квадратных метров на каждом аппарате.

Средняя вычислительная нагрузка на один спутник составит 175 киловатт, а на пике достигнет 250 киловатт. Данные на Землю будут передаваться с помощью высокоскоростных лазеров через спутники Starlink. Если основная связь выйдет из строя, FCC разрешила управлять аппаратами по радиочастотному каналу с Земли. Также комиссия одобрила дополнительные каналы связи для резервирования оптической сети.

Новые спутники Starlink для программы будет производить сама SpaceX, а чипы с искусственным интеллектом должны поставляться компанией Terafab. В компании утверждают, что Starmind приближает человечество к цивилизации второго типа по шкале Кардашова, то есть к такой, которая способна использовать всю энергию Солнца.

Какие сроки установила комиссия?

Согласно условиям разрешения, у SpaceX есть семь лет, чтобы вывести на орбиту первый рабочий спутник, и 14 лет, чтобы развернуть всю группировку. Развертывание необходимо начать не позднее ноября 2033 года. Десятую часть, то есть 100 тысяч спутников, должны запустить до ноября 2035 года, а миллион – до 2040 года.

Кто высказывал возражения и что еще не решено?

Против выступили Amazon, Viasat и Американское астрономическое общество. Они указывали на риски орбитального мусора и перенасыщения орбит, радиопомехи и последствия для окружающей среды. Amazon, которая создает конкурента Starlink, в своей петиции назвала заявку набором амбициозных намерений, а не реальным планом, и предупредила о риске реального ущерба. FCC отклонила часть ключевых оговорок, в частности касающихся угроз для научных исследований, поскольку считает, что они выходят за пределы ее полномочий. Таким образом, вероятно, этим должны будут заняться другие органы, если Amazon пойдет дальше.

Несмотря на одобрение, до появления орбитальных центров обработки данных еще далеко. SpaceX должна снизить стоимость производства и запуска спутников, придумать, как охлаждать процессоры в космосе, и найти финансирование для чипов.

Кроме того, FCC еще не утвердила планы по орбитальному мусору для аппаратов выше 600 километров. SpaceX просит сделать исключение из правила, согласно которому спутники, завершающие миссию ниже 2000 километров, должны вернуться в атмосферу в течение пяти лет. Компания хочет перемещать часть отработанных аппаратов на другие орбиты вокруг Земли или даже вокруг Солнца.