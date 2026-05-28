FAA остановило полеты Starship после аварии –что произошло с ракетой SpaceX

Очередной испытательный полет Starship от SpaceX завершился новыми проблемами для компании Илона Маска. После инцидента с ракетой американский регулятор вмешался и временно запретил следующие запуски, пока расследование не будет завершено.

Об этом пишет Space.com. Федеральное управление гражданской авиации США, известное как FAA, временно приостановило полеты сверхтяжелой ракеты Starship V3 после инцидента во время миссии Flight 12.

Речь идет о последнем тестовом запуске системы Starship-Super Heavy, который SpaceX провела 22 мая 2026 года со Starbase в штате Техас. Во время полета компания испытывала новую версию корабля Starship V3 – это самая большая и мощная модификация ракеты, которую SpaceX создала для будущих полетов на Луну и Марс.

Несмотря на то, что верхняя ступень ракеты выполнила часть поставленных задач и осуществила контролируемое приводнение в Индийском океане, FAA все равно классифицировало инцидент как "mishap" – то есть аварию или внештатное событие, что требует официального расследования.

Возвращение Starship-Super Heavy к полетам зависит от того, определит ли FAA, что любая система, процесс или процедура, связанные с инцидентом, не влияют на общественную безопасность,

– заявили в ведомстве.

Почему это важно для SpaceX

Starship остается ключевым проектом SpaceX и лично Elon Musk. Именно эту систему компания планирует использовать для высадки людей на Луну в рамках программы Artemis от NASA.

NASA уже выбрала Starship как лунный посадочный модуль для миссий Artemis 3 и Artemis 4. Поэтому любые проблемы с ракетой автоматически влияют не только на планы SpaceX, но и на американскую лунную программу в целом.

Flight 12 должен был стать важным шагом для новой версии Starship V3. Эта модификация получила обновленные двигатели Raptor V3, увеличенную топливную систему и другие изменения, которые должны подготовить ракету к более длительным и сложным полетам.

До запуска SpaceX активно демонстрировала готовность корабля. Компания проводила полноценные статические огневые испытания и называла миссию одной из важнейших в программе Starship. На фоне этого нынешнее вмешательство FAA стало очередным ударом по графику испытаний.

Серия проблем Starship продолжается

Starship уже не впервые сталкивается с авариями и официальными расследованиями. Предыдущие тестовые полеты также завершались взрывами, потерями связи или разрушением отдельных ступеней.

Однако SpaceX традиционно использует подход быстрых итераций – компания запускает прототипы даже с высоким риском аварий, чтобы быстрее совершенствовать конструкцию. Сам Илон Маск неоднократно говорил, что неудачные полеты являются частью процесса разработки.

Впрочем, каждый новый инцидент привлекает все больше внимания регуляторов. FAA в последние годы усилило контроль над полетами Starship из-за рисков для авиапространства, экологии и безопасности населения вблизи Starbase.

Ситуация также создает давление на NASA. Американское агентство зависит от Starship в рамках программы возвращения людей на Луну, но задержки с испытаниями могут повлиять на график миссий Artemis.

Что будет дальше?

Теперь SpaceX должна провести полное расследование инцидента Flight 12 и предоставить FAA результаты проверки. Регулятор оценит, безопасно ли разрешать новые полеты Starship.

Пока компания официально не объявила дату следующего запуска. Однако учитывая предыдущий опыт программы Starship, SpaceX, вероятно, попытается максимально быстро вернуться к испытаниям после завершения проверок.

Несмотря на очередную задержку, Starship остается одним из самых амбициозных космических проектов современности. Именно от успеха этой системы зависит не только будущее полетов SpaceX на Марс, но и планы США по постоянному присутствию людей на Луне.