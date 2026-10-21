SpaceX и Tesla рассматривают возможность объединения компаний

SpaceX и Tesla создали специальные комитеты из независимых директоров, которые обсуждают возможное слияние компаний. Илон Маск заявил об этом во время отчета SpaceX за третий квартал 2026 года, но подчеркнул, что соглашения пока нет.

SpaceX и Tesla начали переговоры о возможном слиянии. По словам Илона Маска, специальные комитеты были созданы по просьбе акционеров обеих компаний. В их состав вошли независимые директора, которые должны оценить перспективы такой сделки. Об этом пишет Engadget.

Кто обсуждает возможное слияние?

Сам Маск не участвует в обсуждениях, поскольку является заинтересованной стороной. Такое же ограничение касается его брата Кимбала Маска.

По информации на корпоративных сайтах, в совет директоров Tesla входят семь независимых директоров, а в совет SpaceX – шесть. В то же время Ира Эренпрайс, возглавляющий комитеты Tesla по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, в феврале 2026 года также вошел в совет директоров SpaceX. Обе компании по-прежнему указывают его в качестве независимого директора.

Дополнительная связь между компаниями возникла после того, как Tesla инвестировала 2 миллиарда долларов в компанию Маска xAI. После приобретения xAI компанией SpaceX эти инвестиции фактически превратились в долю Tesla в космическом бизнесе, сообщает Electrek.

Смогут ли компании заключить сделку?

Переговоры находятся на ранней стадии. Комитеты пока не достигли никакой договоренности, а само слияние не гарантировано.

Процесс осложняется разными структурами корпоративного управления. По данным Fortune, Маск контролирует около 82% голосов акционеров SpaceX, поэтому его позиция будет иметь решающее значение для космической компании. В Tesla процедура сложнее. Для одобрения слияния может потребоваться поддержка владельцев не менее 50% всех акций, а не только половины тех акционеров, которые примут участие в голосовании. Поэтому даже заинтересованность Маска не гарантирует положительного решения.

Зачем Маску объединять SpaceX и Tesla?

Маск считает, что слияние может принести пользу обеим компаниям благодаря сотрудничеству в разработке систем искусственного интеллекта, проектировании чипов и робототехнике. Он заявил, что в объединении есть "немало преимуществ".

Совместная компания могла бы объединить космические технологии SpaceX, автомобильный бизнес Tesla и разработки в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Ее потенциальная рыночная оценка могла бы достичь триллионов долларов, хотя конкретные финансовые параметры сделки пока не обнародованы.

Как отмечает BBC, слияние также могло бы усилить контроль Маска над объединенным бизнесом. Ранее он неоднократно стремился получить большее влияние на Tesla, чтобы определять направление развития компании в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Пока неизвестно, завершатся ли переговоры сделкой и когда стороны могут принять окончательное решение.