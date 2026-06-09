США внесли BYD и Alibaba в список компаний с якобы военными связями с Китаем

Соединенные Штаты обновили перечень китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, могут быть связаны с оборонным сектором Китая. В список попали сразу несколько крупных технологических и промышленных игроков, что вызвало резкую реакцию Пекина.

Министерство обороны США добавило ряд крупных китайских корпораций в так называемый список Section 1260H, который содержит компании, что, по мнению американских властей, имеют прямые или косвенные связи с китайскими военными структурами. Об этом пишет ВВС.

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Почему США расширили список китайских компаний?

Среди новых участников перечня оказались производитель электромобилей BYD, технологический гигант Alibaba, поисковая и AI-компания Baidu, автопроизводитель Nio, а также авиастроительная корпорация Comac. Обновление списка было официально опубликовано в Федеральном реестре США.

Важно, что включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций. Его основная цель – предупредить американские организации о потенциальных рисках сотрудничества с компаниями, которые могут быть связаны с военно-промышленным комплексом Китая.

Сейчас список Пентагона содержит более 80 компаний, которые американская сторона считает "китайскими военными компаниями". По оценке Вашингтона, они прямо или косвенно ведут коммерческую деятельность, что может способствовать реализации стратегических интересов КНР.

Какие компании попали под внимание Вашингтона?

Кроме новых участников, в списке остаются и другие известные китайские корпорации, добавленные ранее. Среди них – Huawei, Tencent, производитель беспилотников DJI и один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов CATL.

Особое внимание привлекает включение BYD. Компания в последние годы превратилась в одного из самых серьезных конкурентов американской Tesla на мировом рынке электромобилей. Несмотря на то, что BYD не продает свои легковые автомобили в США, в начале года компания опередила Tesla по объемам производства электрокаров и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.

В список также попали Alibaba и Baidu – одни из ключевых игроков китайского технологического сектора, которые активно работают в сферах облачных сервисов, искусственного интеллекта и цифровых платформ.

Как отреагировали Китай и сами компании?

Посольство Китая в США резко раскритиковало решение Вашингтона. Представители дипломатической миссии назвали список "дискриминационным" и заявили, что китайские компании строго придерживаются законодательства стран, в которых ведут деятельность.

В то же время сами компании категорически отвергли обвинения. Представитель Alibaba заявил: "Alibaba не является китайской военной компанией и не участвует в любой стратегии военно-гражданской интеграции".

В компании также подчеркнули, что намерены использовать все доступные юридические механизмы для защиты своей репутации. "Мы будем принимать все доступные правовые меры против попыток исказить информацию о нашей компании", – отметил представитель Alibaba.

Похожую позицию высказали и в Baidu. Представитель компании заявил, что для включения в список "нет ни одного убедительного обоснования", а сама корпорация воспользуется всеми возможными инструментами, чтобы добиться исключения из перечня.

Эксперт по политике Стефани Кам из Наньянского технологического университета считает, что Пекин может расценить этот шаг как форму экономического сдерживания Китая. По ее словам, американские власти, вероятно, обратили внимание на указанные компании прежде всего из-за их участия в государственных программах КНР, а не из-за наличия публичных доказательств заключенных контрактов с китайскими военными структурами.

Аналитики не исключают, что Китай может ответить зеркальными мерами. Среди возможных сценариев называют введение собственных ограничений в отношении американских компаний, расширение китайских санкционных списков или дипломатические шаги в ответ.

Ситуация разворачивается на фоне длительного технологического и экономического соперничества между двумя крупнейшими экономиками мира. Одним из самых известных примеров такого противостояния стало решение США в 2019 году ограничить сотрудничество американских компаний с Huawei из-за опасений относительно национальной безопасности. Huawei тогда также отвергла все обвинения и заявила о своей независимости от китайского правительства.