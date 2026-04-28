На Spotify все больше треков от ИИ – но без четких меток

Поток музыки, созданной искусственным интеллектом, быстро растет на стриминговых платформах. У Spotify такие треки уже массово появляются в плейлистах, но сервис до сих пор не имеет четкой системы их маркировки.

Музыкальная индустрия сталкивается с новым вызовом– огромным количеством треков, созданных искусственным интеллектом. Каждый день на стриминговых платформах появляются десятки тысяч таких композиций, и они попадают в те же рекомендации и плейлисты, еще и работы живых исполнителей. Для большинства слушателей разница почти незаметна– исследования показывают, что в "слепом" прослушивании люди часто не могут отличить эти треки. Об этом пишет Digitaltrends.

Почему Spotify до сих пор не различает музыку людей и ИИ?

На этом фоне пользователи начали действовать самостоятельно. Один разработчик из Германии создал инструмент, который помогает обнаруживать и блокировать подозрительную музыку в Spotify. После публикации его решение быстро приобрело популярность– сотни людей скачали его практически сразу. Такая реакция демонстрирует, что проблема уже ощутима для аудитории.

В то же время сам Spotify пока реагирует довольно сдержанно. Платформа добавила возможность указывать использование ИИ в кредитах трека, но это зависит от самих авторов. Фактически речь идет о добровольном раскрытии информации, что выглядит сомнительно, ведь музыканты могут избегать таких меток из-за рисков для репутации. В результате прозрачность остается формальной.

Другие игроки рынка двигаются активнее. Deezer уже внедрил технологии для обнаружения музыки, созданной ИИ, и начал маркировать или убирать ее по рекомендациям. Apple Music также двигается в направлении обязательного раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта. На этом фоне Spotify выглядит осторожным и не торопится с жесткими решениями.

Как пишет BBC, отчасти это объясняется сложностью вопроса. Граница между музыкой, созданной ИИ, и треками, где искусственный интеллект только помогал автору, достаточно размыта. Ошибочная маркировка может повредить реальным исполнителям. В то же время эксперты отмечают, что это не причина ничего не делать– пользователи ожидают хотя бы базового уровня прозрачности, в частности, для полностью сгенерированных композиций.

Отдельный вопрос– экономика. Музыку, созданную ШИ, дешевле производить, и она не нуждается в тех же выплатах роялти, что и традиционные треки. Это создает дополнительные стимулы для его распространения. В такой ситуации нежелание платформы активно проверять происхождение контента вызывает вопросы.

Пока отрасль только формирует стандарты, а регуляторы начинают уделять внимание теме, проблема доверия уже становится ощутимой. Пользователи вынуждены сами проверять свои плейлисты или использовать посторонние инструменты. Для платформы, которая строит свой бренд на рекомендациях и открытии новой музыки, это рискованная тенденция.