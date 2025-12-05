Spotify хочет стать новым YouTube и показывать клипы: будет ли это доступно украинцам

Spotify готовит масштабное расширение в сферу видео. Уже в этом месяце пользователи в США смогут переключаться между аудио и видеоверсиями популярных треков. Компания стремится создать сервис, который будет соперничать с YouTube и TikTok, опираясь на новые лицензионные соглашения с крупными музыкальными лейблами.

Платформа Spotify планирует существенно расширить свой функционал, добавив в приложение музыкальные видео. Как ожидается, эта возможность появится уже в этом месяце, и американские подписчики смогут легко переключаться между аудио и видео для многих популярных песен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spotify

Смотрите также Руководитель Spotify покидает свой пост: в чем причина и при чем здесь Украина

Почему Spotify движется в видео и что это изменит?

В компании отмечают, что это только начало. В недавней вакансии Spotify заявила, что строит видеосервис, способный конкурировать с YouTube и TikTok. Там подчеркивается, что платформа переходит от модели "сначала аудио" к полноценному сервису мирового уровня и в сфере видео.

Как пишет The Verge, расширение стало возможным после того, как Spotify заключила новые лицензионные соглашения с ведущими лейблами и Национальной ассоциацией музыкальных издателей США. Осенью эти договоренности впервые включили расширенные аудиовизуальные права.

По словам главного бизнес-офицера Spotify Алекса Норстрёма, эти соглашения открывают для компании возможности, которых давно не хватало. На последнем квартальном отчете он отметил, что полученные права являются стратегически значимыми, поскольку позволяют Spotify запускать новые продукты и функции, включая видео.

Таким образом, сервис делает шаг к тому, чтобы превратиться в универсальную мультимедийную платформу. В борьбе за время пользователей Spotify уже не ограничивается аудио – компания хочет закрепиться в конкуренции с крупнейшими видеоплатформами.

Как искусственный интеллект выводит песни в топы прослушиваний на Spotify?

Недавно сразу три полностью сгенерированные искусственным интеллектом композиции заняли высшие позиции в крупных музыкальных чартах. Американский список Spotify «Viral 50» возглавили два трека группы Breaking Rust – «Walk My Walk» и «Livin' on Borrowed Time». В то же время глобальную версию рейтинга возглавила нидерландская песня «We Say No, No, No to an Asylum Center» от автора под псевдонимом JW «Broken Veteran». Сам Breaking Rust вошел в первую пятерку и международного вирусного рейтинга.

Музыкант и основатель организации, которая сертифицирует этичность тренировки генеративных моделей, Эд Ньютон-Рекс считает, что именно масштабы влияют на такие успехи. Он отмечает, что 50 тысяч новых композиций ежедневно формируют гипермассового конкурента традиционным исполнителям и подчеркивает, что эта конкуренция построена на массовом использовании чужого творчества при обучении моделей.