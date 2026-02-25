Самое странное устройство в доме: Spotify запускает музыкальную колонку в форме урны для кремации

Spotify известен прежде всего как стриминговый сервис, но иногда компания решает удивить чем-то необычным. На этот раз она объединилась с брендом Liquid Death, чтобы выпустить ограниченную партию устройства, которого никто не ожидал увидеть в мире гаджетов.

Что придумали Spotify и Liquid Death?

Результатом сотрудничества двух компаний стала Eternal Playlist Urn – Bluetooth-динамик в форме погребальной урны. Устройство не предназначено для хранения праха: внутри него спрятан беспроводной динамик, встроенный в крышку. По словам Spotify, это "первая в мире урна-динамик, способная стримить музыку", пишет Gizmochina.

Урна имеет размеры 18 сантиметров в ширину и около 29 сантиметров в высоту. В продажу выйдет только 150 экземпляров, и только на территории США, отмечает Spotify на своем сайте. Цена каждого экземпляра составляет 495 долларов.



Eternal Playlist Urn / Фото Spotify



Eternal Playlist Urn / Фото Spotify

Приобретя устройство, владелец может воспользоваться новым инструментом – генератором Eternal Playlist. Для этого нужно ответить на несколько вопросов: например, "Какая твоя вечная атмосфера?" или "Какой твой любимый звук призрака?".

На основе ответов и предыдущей истории прослушиваний на Spotify сервис формирует персонализированный плейлист, который можно синхронизировать с динамиком. Плейлистом также можно поделиться с друзьями и семьей.



Вы можете создать собственный плейлист на основе поставленных вам вопросов / Spotify

Spotify уже имел опыт с аппаратными устройствами, хотя и не очень значительный.

В 2022 году компания вместе с IKEA выпустила портативный светодиодный динамик с поддержкой быстрого воспроизведения со Spotify.

До этого существовал Car Thing – аксессуар для автомобилей без встроенной поддержки стриминга. Впрочем, Car Thing был снят с производства в 2024 году, и собственного полноценного смарт-динамика у Spotify до сих пор нет.

В свою очередь, Liquid Death – это бренд консервированной воды, который давно заработал репутацию благодаря провокационному и мрачно-юмористическому маркетингу. Ранее компания изготовила, в частности, холодильник в форме гроба в натуральную величину, который собрал более 800 ставок на аукционе и ушел с молотка за 68 200 долларов. Урна-динамик вполне вписывается в эту логику – ограниченный тираж, необычная концепция и немного темного юмора.

Короткий рекламный ролик Eternal Playlist Urn: смотрите видео