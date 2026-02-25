Що придумали Spotify і Liquid Death?

Результатом співпраці двох компаній стала Eternal Playlist Urn – Bluetooth-динамік у формі поховальної урни. Пристрій не призначений для зберігання праху: всередині нього схований бездротовий динамік, вбудований у кришку. За словами Spotify, це "перша у світі урна-динамік, здатна стримити музику", пише Gizmochina.

Урна має розміри 18 сантиметрів завширшки та близько 29 сантиметрів заввишки. У продаж вийде лише 150 екземплярів, і лише на території США, зазначає Spotify на своєму сайті. Ціна кожного екземпляра становить 495 доларів.



Eternal Playlist Urn / Фото Spotify



Eternal Playlist Urn / Фото Spotify

Придбавши пристрій, власник може скористатись новим інструментом – генератором Eternal Playlist. Для цього потрібно відповісти на кілька запитань: наприклад, "Яка твоя вічна атмосфера?" або "Який твій улюблений звук привида?".

На основі відповідей і попередньої історії прослуховувань на Spotify сервіс формує персоналізований плейлист, який можна синхронізувати з динаміком. Плейлист також можна поділитися з друзями та родиною.



Ви можете створити власний плейлист на основі поставлених вам питань / Spotify

Spotify уже мав досвід із апаратними пристроями, хоча й не дуже значний.

У 2022 році компанія разом з IKEA випустила портативний світлодіодний динамік із підтримкою швидкого відтворення зі Spotify.

До цього існував Car Thing – аксесуар для автомобілів без вбудованої підтримки стримінгу. Втім, Car Thing було знято з виробництва у 2024 році, і власного повноцінного смарт-динаміка у Spotify досі немає.

Своєю чергою, Liquid Death – це бренд консервованої води, який давно заробив репутацію завдяки провокаційному та похмуро-гумористичному маркетингу. Раніше компанія виготовила, зокрема, холодильник у формі труни в натуральну величину, який зібрав понад 800 ставок на аукціоні й пішов із молотка за 68 200 доларів. Урна-динамік цілком вписується в цю логіку – обмежений тираж, незвична концепція і трохи темного гумору.

Короткий рекламний ролик Eternal Playlist Urn: дивіться відео