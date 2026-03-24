Spotify запускает новую функцию, которая поможет вам глубже исследовать музыку

Spotify представил новую функцию SongDNA, которая показывает связи между песнями, артистами и их соавторами. Инструмент уже тестируется в мобильном приложении и помогает находить новую музыку через взаимосвязи.

Spotify запустил бета-функцию SongDNA, которая добавляет новый способ открывать музыку. Она появляется прямо в мобильном приложении под треком, который сейчас воспроизводится. Об этом пишет 9to5mac.

Как работает SongDNA и что он показывает?

Идея функции заключается в том, чтобы показать, как различные песни, артисты и жанры связаны между собой. Пользователь может нажать на специальную карточку SongDNA и получить расширенную информацию о треке.

В частности, инструмент позволяет увидеть авторов, продюсеров и соавторов песни, а также узнать о сэмплах и интерполяциях, которые повлияли на ее звучание. Кроме этого, SongDNA показывает каверы, созданные на основе композиции.

Функция построена как интерактивная сеть связей. Пользователь может переходить от одного артиста или продюсера к другим проектам, в которых они участвовали, и таким образом открывать новую музыку через цепочку взаимодействий.

Как пишет Musically, чтобы воспользоваться SongDNA, нужно открыть экран Now Playing во время прослушивания трека в приложении Spotify. Далее достаточно прокрутить вниз и найти соответствующую карточку, если она доступна для этой песни.

Сейчас функция доступна в тестовом режиме для подписчиков Premium на iOS и Android. Развертывание началось 24 марта и будет продолжаться постепенно до апреля.

SongDNA – не единственное нововведение платформы в последнее время. Ранее Spotify начал тестировать возможность управления рекомендациями с помощью правил в формате чат-бота, а также добавил инструменты для улучшения переходов между треками в плейлистах.

С появлением SongDNA сервис делает еще один шаг в сторону более глубокого и интерактивного опыта прослушивания, где пользователь может не только слушать музыку, но и исследовать ее происхождение и связи.