Spotify запустив бета-функцію SongDNA, яка додає новий спосіб відкривати музику. Вона з’являється прямо в мобільному застосунку під треком, який зараз відтворюється. Про це пише 9to5mac.

Як працює SongDNA і що він показує?

Ідея функції полягає в тому, щоб показати, як різні пісні, артисти та жанри пов’язані між собою. Користувач може натиснути на спеціальну картку SongDNA і отримати розширену інформацію про трек.

Зокрема, інструмент дозволяє побачити авторів, продюсерів і співавторів пісні, а також дізнатися про семпли та інтерполяції, які вплинули на її звучання. Крім цього, SongDNA показує кавери, створені на основі композиції.

Функція побудована як інтерактивна мережа зв’язків. Користувач може переходити від одного артиста чи продюсера до інших проєктів, у яких вони брали участь, і таким чином відкривати нову музику через ланцюжок взаємодій.

Як пише Musically, щоб скористатися SongDNA, потрібно відкрити екран Now Playing під час прослуховування треку в застосунку Spotify. Далі достатньо прокрутити вниз і знайти відповідну картку, якщо вона доступна для цієї пісні.

Наразі функція доступна в тестовому режимі для підписників Premium на iOS і Android. Розгортання почалося 24 березня і триватиме поступово до квітня.

SongDNA – не єдине нововведення платформи останнім часом. Раніше Spotify почав тестувати можливість керування рекомендаціями за допомогою правил у форматі чат-бота, а також додав інструменти для покращення переходів між треками у плейлистах.

З появою SongDNA сервіс робить ще один крок у бік більш глибокого та інтерактивного досвіду прослуховування, де користувач може не лише слухати музику, а й досліджувати її походження та зв’язки.