Великобритания успешно запустила свой первый военный спутник Tyche

Великобритания успешно запустила спутник под названием Tyche. Его основная задача –поддержка военных операций.

Заметим, что это первый спутник Космического командования Великобритании, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности. Он призван усилить возможности страны в сфере разведки, наблюдения и рекогносцировки.

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Какие функции будет выполнять новый спутник

Как показал конфликт в Украине, использование космоса имеет решающее значение для военных операций. Tyche является первым спутником, который будет запущен в рамках космической программы разведки и наблюдения Министерства обороны, предусматривающий создание созвездия спутников и вспомогательных наземных систем до 2031 года,

– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Там добавили, что спутник будет не только поддерживать военные операции, но и способствовать выполнению других правительственных задач. В частности, мониторинг стихийных бедствий, разработку картографической информации, мониторинг окружающей среды и отслеживание последствий изменения климата во всем мире.

Этот спутник спроектирован и построен в Великобритании в рамках контракта на 22 миллиона фунтов стерлингов между Министерством обороны и Surrey Satellites Technology Limited.

Через несколько часов после запуска SSTL получила первые сигналы от спутника, что подтверждает его успешный выход на низкую околоземную орбиту, где он будет работать в течение следующих пяти лет.

Запуск Tyche состоялся с Ванденбергской базы космических сил в Калифорнии на ракете Falcon 9 от SpaceX в рамках миссии "Транспортер 11".