Зауважимо, що це перший супутник Космічного командування Великої Британії, який може робити денні знімки і відеозаписи земної поверхні. Він покликаний посилити можливості країни у сфері розвідки, спостереження та рекогносцировки.

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Які функції виконуватиме новий супутник

Як показав конфлікт в Україні, використання космосу має вирішальне значення для військових операцій. Tyche є першим супутником, який буде запущено в рамках космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони, що передбачає створення сузір'я супутників та допоміжних наземних систем до 2031 року,

– мовиться у повідомленні Міноборони Британії.

Там додали, що супутник буде не лише підтримувати військові операції, а й сприяти виконанню інших урядових завдань. Зокрема, моніторинг стихійних лих, розробку картографічної інформації, моніторинг навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату в усьому світі.

Цей супутник спроєктований і побудований у Великій Британії в рамках контракту на 22 мільйони фунтів стерлінгів між Міністерством оборони та Surrey Satellites Technology Limited.

Через кілька годин після запуску SSTL отримала перші сигнали від супутника, що підтверджує його успішний вихід на низьку навколоземну орбіту, де він працюватиме протягом наступних п'яти років.

Запуск Tyche відбувся з Ванденбергської бази космічних сил у Каліфорнії на ракеті Falcon 9 від SpaceX в рамках місії "Транспортер 11".