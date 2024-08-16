Нагадаємо, що NASA скасувала місії через скорочення бюджету. Такий крок загрожує значним відступом назад, саме тому було вирішено залучити приватні ініціативи.

Дивіться також Загадкова атмосфера Місяця нарешті отримує пояснення

Чому VIPER важливий для "Артеміди"

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) призначений для дослідження південного полюсу Місяця на предмет наявності водяного льоду – ключового ресурсу для майбутніх місячних місій і людських поселень. Скасування місії викликало значне занепокоєння в науковій спільноті.

Понад 4 500 дослідників, серед яких астрономи та планетологи, підписали лист до Конгресу США з критикою рішення та вимогою фінансування проєкту наголошуючи на його важливості для місячної програми "Артеміда" та потенційного створення постійної людської бази на Місяці.

Марсохід VIPER, який наразі повністю сконструйований і проходить екологічні випробування, обійшовся NASA у 450 мільйонів доларів .

. Ще 84 мільйони доларів , не враховуючи витрат на запуск, необхідні для остаточної підготовки марсохода до виконання його місії.

, не враховуючи витрат на запуск, необхідні для остаточної підготовки марсохода до виконання його місії. Однак через серйозні скорочення бюджету NASA на 2025 рік кілька програм, в тому числі і VIPER, були зупинені.

Після скасування місії NASA розглядало можливість продажу марсохода або його наукових інструментів.

Компанія Intuitive Machines, яка здійснила першу посадку американського місячного модуля за понад 50 років, (хоч в процесі приземлення він і перекинувся), висловила готовність продовжити місію. Однак вона теж стикається з фінансовими обмеженнями, оскільки VIPER – це науковий проєкт, який спочатку фінансувався урядом.

Читайте на сайті Учені пропонують відправити на Місяць "Ноїв ковчег", який збереже найцінніше

Тож наразі Intuitive Machines працює зі збитками і не має достатньо коштів для самостійного завершення місії. Відтак було прийнято рішення залучити інші приватні компанії в галузі.