Напомним, что NASA отменила миссии из-за сокращения бюджета. Такой шаг грозит значительным отступлением назад, именно поэтому было решено привлечь частные инициативы.

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Почему VIPER важен для "Артемиды"

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) предназначен для исследования южного полюса Луны на предмет наличия водяного льда – ключевого ресурса для будущих лунных миссий и человеческих поселений. Отмена миссии вызвала значительное беспокойство в научном сообществе.

Более 4 500 исследователей, среди которых астрономы и планетологи, подписали письмо в Конгресс США с критикой решения и требованием финансирования проекта подчеркивая его важность для лунной программы "Артемида" и потенциального создания постоянной человеческой базы на Луне.

Марсоход VIPER, который сейчас полностью сконструирован и проходит экологические испытания, обошелся NASA в 450 миллионов долларов .

. Еще 84 миллиона долларов , не учитывая расходов на запуск, необходимы для окончательной подготовки марсохода к выполнению его миссии.

, не учитывая расходов на запуск, необходимы для окончательной подготовки марсохода к выполнению его миссии. Однако из-за серьезных сокращений бюджета NASA на 2025 год несколько программ, в том числе и VIPER, были остановлены.

После отмены миссии NASA рассматривало возможность продажи марсохода или его научных инструментов.

Компания Intuitive Machines, которая совершила первую посадку американского лунного модуля за более 50 лет, (хоть в процессе приземления он и перевернулся), выразила готовность продолжить миссию. Однако она тоже сталкивается с финансовыми ограничениями, поскольку VIPER – это научный проект, который изначально финансировался правительством.

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Поэтому сейчас Intuitive Machines работает с убытками и не имеет достаточно средств для самостоятельного завершения миссии. Поэтому было принято решение привлечь другие частные компании в отрасли.