Военные спутники США Starshield посылают таинственные "разрушительные" сигналы в ложном направлении

Астроном-любитель случайно наткнулся на странные радиосигналы, поступающие из космоса. Дальнейшее исследование показало, что их источником являются секретные спутники Starshield, которые компания SpaceX создала по заказу правительства США. Оказалось, что эти аппараты работают за пределами разрешенных частот, что может создавать определенные риски для другой космической техники.

Что не так с сигналами Starshield и чем это грозит?

Открытие сделал астроном-любитель Скотт Тилли, который ранее уже отмечался отслеживанием таинственного китайского космического самолета и повторным открытием потерянного спутника NASA. Он случайно наткнулся на аномальные сигналы, когда переключил свое оборудование на диапазон частот, который практически никогда не используют спутники. Сопоставив свои данные с наблюдениями других астрономов-любителей, он пришел к выводу, что источником сигналов вероятнее всего является Starshield, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Программа Starshield – это засекреченная ветвь созвездия Starlink, разработана специально для правительственных структур США. О ней известно крайне мало: ни точное расположение спутников, ни их миссии, ни технические отличия от стандартных Starlink не разглашаются. По данным NPR, SpaceX уже запустила более 200 таких аппаратов, большинство из которых контролируется Национальным управлением военно-космической разведки США, а остальные – Космическими силами США. Стоимость контракта составляет около 1,8 миллиарда долларов.

Проблема заключается в том, что новые сигналы имеют частоты от 2025 до 2110 мегагерц, как пишет Тилли в своем отчете на сайте Zenodo. По международным правилам, скоординированными Международным союзом электросвязи, эти частоты предназначены для "uplink" – то есть для сигналов, посылаемых с Земли на спутники. Однако спутники Starshield используют их для "downlink" – передачи данных из космоса на Землю. Это является прямым нарушением международных соглашений об использовании радиочастотного спектра.

Какие последствия?

Скотт Тилли предупреждает, что такие сигналы могут создавать помехи для других космических аппаратов, находящихся поблизости. Теоретически, это может привести к тому, что соседние спутники не смогут правильно реагировать на команды с Земли или даже игнорировать их.

Мнения экспертов разделились. Некоторые из них, как и Тилли, обеспокоены потенциальными рисками. Другие, например профессор Кевин Гиффорд из Университета Колорадо в Боулдере, считают, что хоть факт передачи сигналов неоспорим, пока рано говорить о реальных препятствиях, ведь никаких инцидентов не зафиксировано. В то же время Гиффорд не удивлен действиями SpaceX, предполагая, что компания могла сознательно пойти на такой шаг, руководствуясь принципом "сделать, а потом просить прощения".

Для SpaceX уже не впервые

Это не первый случай, когда SpaceX сталкивается с проблемами из-за радиосигналов. В 2023 году астрономы обнаружили, что спутники Starlink первого поколения случайно "сливают" в космос большое количество радиозагрязнения, что создает помехи для радиоастрономии.

Обновленные спутники второго поколения, как показало исследование 2024 года, загрязняют пространство еще сильнее. Поскольку SpaceX уже запустила около 10 000 спутников Starlink, что составляет примерно 60% всех активных аппаратов на орбите, проблема радиозагрязнения будет только усиливаться.