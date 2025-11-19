Військові супутники США Starshield посилають таємничі "руйнівні" сигнали в хибному напрямку

Астроном-аматор випадково натрапив на дивні радіосигнали, що надходять із космосу. Подальше дослідження показало, що їхнім джерелом є секретні супутники Starshield, які компанія SpaceX створила на замовлення уряду США. Виявилося, що ці апарати працюють поза межами дозволених частот, що може створювати певні ризики для іншої космічної техніки.

Що не так із сигналами Starshield і чим це загрожує?

Відкриття зробив астроном-аматор Скотт Тіллі, який раніше вже відзначався відстеженням таємничого китайського космічного літака та повторним відкриттям втраченого супутника NASA. Він випадково натрапив на аномальні сигнали, коли перемкнув своє обладнання на діапазон частот, який практично ніколи не використовують супутники. Зіставивши свої дані зі спостереженнями інших астрономів-любителів, він дійшов висновку, що джерелом сигналів найімовірніше є Starshield, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Програма Starshield – це засекречена гілка сузір'я Starlink, розроблена спеціально для урядових структур США. Про неї відомо вкрай мало: ні точне розташування супутників, ні їхні місії, ні технічні відмінності від стандартних Starlink не розголошуються. За даними NPR, SpaceX уже запустила понад 200 таких апаратів, більшість з яких контролюється Національним управлінням військово-космічної розвідки США, а решта – Космічними силами США. Вартість контракту становить близько 1,8 мільярда доларів.

Проблема полягає в тому, що нові сигнали мають частоти від 2025 до 2110 мегагерців, як пише Тіллі в своєму звіті на сайті Zenodo. За міжнародними правилами, скоординованими Міжнародним союзом електрозв'язку, ці частоти призначені для "uplink" – тобто для сигналів, що надсилаються із Землі на супутники. Однак супутники Starshield використовують їх для "downlink" – передачі даних із космосу на Землю. Це є прямим порушенням міжнародних угод про використання радіочастотного спектра.​

Які наслідки?

Скотт Тіллі попереджає, що такі сигнали можуть створювати перешкоди для інших космічних апаратів, що знаходяться поблизу. Теоретично, це може призвести до того, що сусідні супутники не зможуть правильно реагувати на команди із Землі або навіть ігноруватимуть їх.

Думки експертів розділилися. Деякі з них, як і Тіллі, стурбовані потенційними ризиками. Інші, як-от професор Кевін Гіффорд з Університету Колорадо в Боулдері, вважають, що хоч факт передачі сигналів беззаперечний, поки що рано говорити про реальні перешкоди, адже жодних інцидентів не зафіксовано. Водночас Гіффорд не здивований діями SpaceX, припускаючи, що компанія могла свідомо піти на такий крок, керуючись принципом "зробити, а потім просити вибачення".​

Для SpaceX уже не вперше

Це не перший випадок, коли SpaceX стикається з проблемами через радіосигнали. У 2023 році астрономи виявили, що супутники Starlink першого покоління випадково "зливають" у космос велику кількість радіозабруднення, що створює перешкоди для радіоастрономії.

Оновлені супутники другого покоління, як показало дослідження 2024 року, забруднюють простір ще сильніше. Оскільки SpaceX уже запустила близько 10 000 супутників Starlink, що становить приблизно 60% усіх активних апаратів на орбіті, проблема радіозабруднення лише посилюватиметься.