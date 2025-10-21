Які технології будуть у супутнику і коли чекати запуск?

Супутник, який Чехія планує створити й поставити Україні, буде запущено орієнтовно протягом одного року. Його обладнають унікальною технологією, здатною об'єднувати кілька функцій: систему радарної візуалізації (SAR), оптичне та радіаційне виявлення, а також моніторинг радіочастотного спектра у кількох діапазонах. Таке оснащення дозволить вести спостереження за земною поверхнею навіть уночі або за умов значного погіршення метеорологічних умов, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство транспорту Чехії.

Початок будівництва заплановано на найближчі місяці. У розробці та конструюванні апарату братимуть участь чеські компанії, які мають значний досвід у космічних технологіях, особливо у створенні невеликих супутників.

Як зазначає Міністр транспорту Чехії Мартін Купка, цей крок є не лише вираженням допомоги, але й свідченням високого рівня чеського космічного сектору.

Ця місія допоможе Україні зміцнити свій потенціал, а також підтримає співпрацю між двома державами в галузі космічних технологій,

– каже Мартін Купка.

Тим часом Міністр закордонних справ Ян Ліпавський підкреслив, що дарування супутника – це конкретний прояв солідарності та рішучості допомогти Україні у розбудові цифрової інфраструктури та зміцненні її оперативної суверенності й стійкості. Він назвав це інвестицією у майбутнє України, а отже, і в безпеку та стабільність усієї Європи. В МЗС також зазначили, що рішення засвідчує технологічну досконалість чеських компаній в одному з найвимогливіших секторів.

Як пише Межа, ця ініціатива є продовженням Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у 2024 році між Міністерством транспорту Чехії та Українською державною космічною агенцією. Проєкт є частиною програми чеського уряду, спрямованої на відновлення України, і реалізується Міністерством транспорту у співпраці з Міністерством закордонних справ та Міністерством промисловості та торгівлі.

У майбутньому, за планами, цей супутник має стати основою для формування цілого сузір'я. Це сузір'я забезпечуватиме навігацію, зв'язок та інші необхідні послуги, але конкретні варіанти застосування, наприклад, у війні, наразі незрозумілі.