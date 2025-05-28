Солнце "убивает" спутники Starlink и это большая проблема

Сейчас вокруг Земли вращается рекордное количество спутников – в значительной степени благодаря запуску мегасозвездий вроде Starlink от SpaceX. Однако агрессивная космическая среда и повышенная солнечная активность сокращают срок службы спутников, что становится особенно актуальным на фоне быстрого роста их количества.

Важно заметить, что сейчас Солнце проходит через пик 11-летнего цикла активности известный, как солнечный максимум. Последний такой период начался в конце прошлого года, информирует 24 Канал.

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В этот период сильные солнечные вспышки вызывают геомагнитные бури, что нагревают атмосферу Земли и заставляют ее расширяться. Из-за этого спутники на низких орбитах сталкиваются с большим сопротивлением воздуха.

Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA) исследовали влияние таких явлений на спутники Starlink, сообщает NewScientist. По словам исследователя Дэнни Оливейры, во время геомагнитных бурь эти аппараты выходят из строя быстрее, чем при нормальных условиях. По расчетам, в период пиковой активности Солнца срок службы спутника может сокращаться на 10 дней.

Этот эффект стал заметным лишь в последние годы из-за стремительного роста количества аппаратов на низкой околоземной орбите. Сейчас их более 7 тысяч, большинство из которых принадлежат SpaceX. Компания планирует увеличить их количество до более 30 тысяч.

Еженедельно несколько спутников Starlink сходят с орбиты и сгорают в атмосфере. С ростом созвездия подобные случаи будут становиться все более частыми. "Впервые в истории столько спутников одновременно возвращаются в атмосферу", – отметил Оливейра.

С 2020 до 2024 года было зафиксировано 523 случая деорбитации Starlink. По оценкам ученого, вскоре они будут сгорать ежедневно.

Некоторые спутники Starlink целенаправленно сходят с орбиты в конце своего ресурса, другие – в результате естественного воздействия. Во время последнего периода активности Солнца 37 спутников с орбитой менее 300 км сгорели за 5 дней, хотя в спокойные периоды это занимает до 15 дней.

По оценкам исследователей, ускоренная деорбитация может быть полезной для операторов мегасозвездий – так проще выводить из строя неисправные аппараты. В то же время это затрудняет контроль над спутниками на высотах до 400 км. Существует риск, что спутник не успеет полностью сгореть и часть обломков достигнет поверхности Земли.

Один подобный случай уже был зафиксирован. В августе прошлого года на ферме в канадской провинции Саскачеван нашли обломок спутника Starlink весом 2,5 кг. Кроме этого, в 2025 году в Польше обнаружили вероятные обломки ракеты SpaceX.

По данным SpaceX, это пока единственный известный случай, когда аппарат компании не сгорел полностью. Но с ростом созвездия вероятность таких инцидентов увеличивается – а значит, растет и потенциальная опасность для людей.