Затерянный средневековый город нашли в руинах в польском лесу

Археологи объявили об обнаружении остатков средневекового города Стольценберг. Это поселение существовало в четырнадцатом или пятнадцатом веках и располагалось на территории современной Польши, неподалеку от поселка Славобоже.

История этого места тесно связана с постоянными территориальными спорами, ведь город был основан на границе Померании и Ноймарка – регионов, за которые на протяжении веков боролись Германия и Польша, пишет Fox News.

Смотрите также В руинах бронзового века нашли остатки уникального ткацкого станка

Что известно о находке?

Процесс поиска был сложным и длительным. Сначала исследователи, опираясь на исторические источники и картографические данные, пытались найти следы города непосредственно в пределах современного Славобоже, однако эти попытки не дали результатов.

Успех пришел только тогда, когда поиски расширили на близлежащие лесные массивы. Именно там специалисты из фонда "Relicta" обнаружили грандиозные оборонительные сооружения: массивные земляные валы и чрезвычайно глубокий ров, глубина которого достигает почти 5,5 метра.



Сканирование показывают оборонительные сооружения вокруг города / Фото Министерство культуры и национального наследия

Использование современных геофизических методов позволило археологам буквально увидеть город сквозь землю. Магнитные аномалии четко очертили контуры зданий, некогда окружавших центральную рыночную площадь прямоугольной формы.

Такая планировка характерна для средневековых городов, которые основывались по немецкому праву. Кроме того, на снимках заметны следы улиц, ведущих к вероятным городским воротам.



Территория оказалась чрезвычайно богатой на находки. Всего было обнаружено около 400 различных артефактов, которые охватывают огромный промежуток времени: от эпохи бронзы до Второй мировой войны.

Наибольшую ценность для науки представляют средневековые предметы, которые доказывают, что город активно функционировал в свое время. Среди находок – серебряные монеты, металлические элементы поясов и застежки для одежды, которые были типичными для тогдашнего мещанского наряда. Также археологи нашли немало бытовых вещей, в частности железные навесные замки и ножи.



Находки, сделаны на руинах города Стольценберг / Фото Fundacja Relicta



Отдельную страницу в истории этого места открыли находки, связанные с военными событиями. Исследователи обнаружили фрагменты пушечных гранат и свинцовые пули, которые они связывают с боем между русскими и прусскими войсками в 1761 году во время Семилетней войны, пишет The Sun.



Находки, сделаны на руинах города Стольценберг / Фото Марцин Кшепковский



Интересно, что среди артефактов более поздних периодов встречаются даже емкости для масла и мясных продуктов времен Второй мировой войны.

Почему город исчез с карт?

Пока остается открытым вопрос, почему Стольценберг пришел в упадок и почему его жители покинули свои дома. Марцин Кшепковский, ведущий археолог проекта, предполагает, что причин могло быть несколько. В средневековье города иногда переносили на новые места, даже на расстояние более десяти километров, если старое расположение становилось неудобным. Это могло случиться из-за угрозы наводнений от соседней реки, изменение торговых путей или же из-за конкуренции с другими поселениями, которые развивались быстрее.



Стольценберг на старой карте / Фото Министерство культуры и национального наследия

Доказательством того, что город исчез достаточно быстро, есть пустые участки земли, которые по плану должны были быть застроены, но так и остались пустыми. Это свидетельствует о том, что развитие поселения прекратилось на раннем этапе, отмечает Daily Mirror. По мнению исследователей, город прекратил свое существование еще до шестнадцатого века, поскольку находок, датированных более поздним временем, почти нет.

Что будут искать дальше?

Несмотря на годы работы, ученые считают, что они находятся только в начале большого пути. В дальнейшем планируется точно установить местонахождение городской ратуши и церкви, а также подробнее изучить общую структуру улиц.

Особые надежды возлагаются на биоархеологический анализ, который поможет узнать больше о состоянии здоровья и диете людей, живших здесь столетия назад.



Расположение руин на современной карте / Фото The Sun

Стольценберг называют настоящей капсулой времени, разгадка тайн которой поможет лучше понять процессы формирования городов в этой части Европы.