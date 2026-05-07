Строители выкопали средневековый корабль, похороненный прямо под улицей

Во время обычных земельных работ в центре Таллинна строители наткнулись на объект, который веками ждал своего часа под слоем песка и городских наслоений. Огромная деревянная конструкция оказалась не просто обломками, а уникальным свидетелем эпохи расцвета морской торговли в Балтийском море. Хотя находку сделали еще в 2022 году, ее анализ продолжается до сих пор. Очередные результаты открыть в мае.

Какие секреты скрывал средневековый великан, найденный под столичным паркингом?

В марте 2022 года на строительной площадке офисного центра по адресу улица Лоотси, 8, экскаватор наткнулся на массивные деревянные балки на глубине от 1,5 до 5 метров под уровнем земли. Как выяснилось позже, это были остатки одного из лучше всего сохранившихся средневековых судов в Европе – торгового корабля типа "ког" длиной 24,5 метра и шириной 8,6 метра. Исследование позволило детально реконструировать историю создания этого морского великана, пишет Daily Galaxy.

Смотрите также Археологи нашли следы древнейшего алкоголя в Польше: что пили люди тысячи лет назад

Дендрохронологический анализ, проведенный экспертами из Лаборатории дендрохронологических исследований в Копенгагене и Тартуского университета, показал, что дерево для строительства судна было заготовлено в 70-х годах 14 века.

Основную часть корпуса построили из дубов, срубленных зимой 1370 – 1371 и 1371 – 1372 годов.

Интересно, что верхние структуры и детали внутреннего обустройства, в частности камбуза, были сделаны из деревьев, срубленных на два года позже – зимой 1373 – 1374 годов.

Это свидетельствует о длительном процессе строительства и логистике тогдашних мастеров.



Место раскопок / Фото Silver Jäger

Ученые идентифицировали несколько групп древесины по месту происхождения. Основная часть дубовых досок происходит из прибрежной и материковой Литвы, однако отдельные элементы груза и отделки имеют эстонские корни. Это заставило исследователей предположить, что корабль мог быть заложен в Западной Литве, а окончательно доукомплектован уже в Таллинне перед своим последним плаванием.

Лунные кольца

Одним из самых интересных аспектов исследования, которое опубликовали в журнале Dendrochronologia, стало обнаружение так называемых "лунных колец" в древесине судна. Это аномалии роста, вызванные повреждением дерева, вероятнее всего, из-за сильных морозов. Почти 24 процента образцов с корабля Лоотси имеют такие кольца, что значительно превышает обычные показатели.

До этого времени сильный мороз считался единственной причиной образования лунных колец. Однако нынешнее исследование показывает комбинированный эффект сломанных ветвей и чрезвычайного периода морозов,

– прокомментировали исследователи.

Средневековые кораблестроители знали об этой слабости древесины и усиливали такие места дополнительными внутренними планками.



Поперечный разрез доски / Фото Айфе Дейли



Поперечный разрез доски / Фото Айфе Дейли

Что нашли внутри корабля?

Содержимое корабля свидетельствует о внезапной катастрофе. Внутри нашли инструменты, оружие, кожаную обувь и даже остатки двух корабельных крыс. Но самой удивительной находкой стал сухой компас с намагниченной иглой, который считается самым древним сохранившимся образцом такого типа в Европе.



Компас, найден на обломках судна / Фото Эстонский морской музей



Обувь, найдена на обломках судна / Фото Эстонский морской музей

Приит Лятти, археолог из Эстонского морского музея, прокомментировал состояние находки так: "Я не думаю, что инвентарь просто оставили на корабле, скорее всего, это была кораблекрушение. Людям пришлось в спешке покидать судно, и все осталось в беспорядке".

Что особенного в этом судне?

Несмотря на официальную классификацию как "ког", судно имеет ряд нетипичных черт. Вместо традиционного мха для герметизации использовали животную шерсть, пропитанную смолой, а некоторые конструктивные решения считались характерными для значительно более позднего периода. По словам Приита Лятти, зарубежные коллеги, которые осматривали находку, "разводили руками и говорили, что не знают ничего подобного".



Место раскопок / Фото Эстонский морской музей

Сегодня корпус судна, разрезан на четыре части для транспортировки, находится на консервации в Эстонском морском музее. Тем временем под землей неподалеку остается еще одно, даже более старое судно, которое археологи решили пока не трогать, чтобы сохранить его для будущих исследований с использованием более совершенных методов.



Корабль распилили на четыре секции и подняли с места раскопок / Фото Приит Лятти

Вам также будет интересно: какие еще корабли находили археологи за последние годы

За последние три года морская археология переживает настоящий подъем. Новые технологии – от высокоточного сонара до автономных подводных дронов и трехмерного картографирования – позволили исследователям находить корабли там, где раньше это было почти невозможно.

Больше всего открытий сделали в Средиземном море, Балтийском регионе и северной Европе. Часть находок касается античных торговых маршрутов, другие – средневековой морской торговли или даже относительно современных судов XIX – XX веков.

Корабль возле острова Антикитера

Одной из самых громких историй последних лет стало продолжение исследований знаменитого корабля у острова Антикитера, пишет Daily Galaxy. Это то самое место, где более века назад нашли легендарный Антикитерский механизм. В 2024 – 2026 годах археологи снова активно исследовали район крушения. Во время новых экспедиций они подняли десятки артефактов – фрагменты корпуса, посуда, предметы роскоши и элементы груза.

Особый интерес вызвала хорошая сохранность материалов после более 2000 лет пребывания под водой. Исследователи считают, что корабль мог перевозить богатых пассажиров и дорогие товары из эллинистического мира.

Корабль у берегов Александрии

Еще одно большое открытие сделали у побережья Египта, неподалеку от Александрии. В конце 2025 года подводные археологи обнаружили затонувший корабль возрастом примерно 2000 лет. Судно лежало возле острова Антиродос в древнем порту.

Археологи описывают его как роскошную прогулочную лодку элиты античного Египта. Корпус достигал более 35 метров в длину, а внутри нашли греческие надписи, которые могут указывать на место строительства корабля. Ученые предполагают, что судно использовалось представителями состоятельных слоев во времена римского господства, пишет CBS News.

Открытие в лагуне Тантура

В 2025 году археологи сообщили о серии открытий в лагуне Тантура у побережья Израиля. Там обнаружили сразу три кораблекрушения железного века. Ученые назвали их древнейшими затонувшими торговыми судами региона.

Особенность находки заключается в том, что долгое время историки считали, будто после краха цивилизаций бронзового века морская торговля в восточном Средиземноморье фактически пришла в упадок. Эти же корабли доказывают обратное. На борту нашли грузы, которые свидетельствуют об активных торговых маршрутах вдоль побережья еще более 3000 лет назад. Для исследований использовали современное 3D-картографирование и гидролокаторы, пишет Jerusalem Post.

Открытие в Боденском озере

Отдельное внимание привлекли открытия в Боденском озере. В 2025 году там завершили масштабное обследование дна озера, которое длилось два года. Археологи и специалисты по подводной робототехнике обнаружили сразу 31 ранее неизвестный корабль. Среди них – пароходы, торговые суда и почти полностью сохранившийся парусный грузовой корабль.

Часть судов лежала на глубинах более 250 метров, что ранее затрудняло поиски. Эта находка стала одним из крупнейших подводных археологических проектов в центральной Европе. Ученые отмечают, что озерная среда помогла хорошо сохранить древесину и конструкции корпусов.

Находка возле Дании

В водах возле Дании археологи исследовали корабль "Свельгет 2", который назвали самым большим найденным средневековым когом – типом торгового судна Северной Европы. Корабль пролежал под водой примерно 600 лет.

По оценкам исследователей, он мог перевозить до 300 тонн груза, что делало его настоящим "супертанкером" своего времени. Открытие важно для понимания масштабов торговли в средневековой Скандинавии и развития морских перевозок в Балтийском море. Исследование об этом опубликовал Музей кораблей викингов.

Корабли из Швеции

Еще одна интересная находка появилась в Швеции. Морские археологи нашли очень старый корабль, построенный по технологии "клинкерной" сборки, когда деревянные доски корпуса накладываются друг на друга. Именно такая конструкция была характерной для ранних скандинавских судов и позже использовалась в кораблях викингов.

Судно хорошо сохранилось из-за холодной воды и низкого уровня кислорода. Археологи считают, что открытие поможет лучше понять переход между средневековыми и более ранними морскими технологиями Северной Европы.