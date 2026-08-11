США хотят запускать небольшие ядерные реакторы прямо в океане

Правительство США инициирует отмену нормативных барьеров для использования гражданских ядерных реакторов на плавучих платформах и судах. Малые модульные реакторы могут кардинально изменить морские перевозки и энергоснабжение прибрежных регионов.

Что известно об инициативе ATLAS?

В Вашингтоне готовятся к мероприятию, которое должно собрать вместе ядерщиков и морских инженеров из нескольких стран. Именно там 26 и 27 августа МАГАТЭ планирует представить инициативу ATLAS, а США параллельно продемонстрируют собственные разработки для работы реакторов на воде, сообщает издание TechRadar. Накануне, 25 августа, в США запланирован Industry Day, где компании, работающие в ядерной и морской отраслях, представят свои технологии.

"Глобальный морской сектор находится на критическом переломе, сталкиваясь с острой необходимостью поддерживать длительные и высокоскоростные операции при обеспечении надежности и энергетической безопасности. Малые модульные реакторы предлагают безопасный и жизнеспособный вариант для морского транспорта и оффшорных энергетических систем, обеспечивая высокую плотность энергии и длительные операционные циклы, которые устраняют необходимость в частой дозаправке топливом", – прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Зачем это нужно

Министерство энергетики США делает ставку на малые модульные реакторы, высокая плотность энергии которых подходит для судов и морских установок. Министр энергетики США Крис Райт связал предстоящее событие с более широкой стратегией ведомства по расширению использования атомной энергии.

Министерство энергетики по-прежнему сосредоточено на укреплении энергетического доминирования Америки, ускорении инноваций и развитии источников энергии, которые являются доступными, надежными и безопасными для американского народа,

– говорит министр энергетики США Крис Райт.

Использование атомных силовых установок на море не является новым для США. Все действующие авианосцы ВМС США работают на атомной энергии. Ранее американский флот также эксплуатировал атомные крейсеры, в частности класса "Вирджиния", но их списали из-за высокой стоимости обслуживания.

В гражданской сфере прецедентом стал корабль NS Savannah – первое гражданское атомное торговое судно, спущенное на воду в 1959 году. Оно оказалось слишком дорогостоящим в эксплуатации, и именно эту проблему сторонники малых модульных реакторов надеются решить с помощью современных разработок.

Плавучие реакторы сегодня

Сегодня единственной в мире действующей плавучей атомной электростанцией является российский "Академик Ломоносов", запущенный в августе 2019 года. Его два реактора KLT-40S производят в сумме 70 мегаватт электроэнергии для обеспечения удаленных прибрежных городов и промышленности.

Размещение реактора на воде изменяет риски, но не устраняет их полностью. Несмотря на то, что вода океана выступает огромным резервуаром для охлаждения, удаленные платформы могут остаться без резервного питания, а аварийный доступ к ним затруднен. Любая авария грозит радиоактивным загрязнением прибрежных экосистем. Смогут ли современные технологии сделать такие проекты экономически выгодными после десятилетий дорогостоящих неудач – вопрос остается открытым.